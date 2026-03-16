Los Premios Oscar y el lado Martín Fierro de las estrellas de Hollywood.

Paul Thomas Anderson, Michael B. Jordan, Jesse Buckley y tantos otros festejan a esta hora los Premios Oscar 2026 y la mejora de su cotización a la hora de negociar sus contratos con Hollywood , pero a la hora de recibir la estatuilla ya habían embolsado (junto a una gran parte de los nominados) un jugoso y poco conocido premio o reconocimiento: los codiciados Everyone Wins de los Oscar .

Los Everyone Wins (Todos Ganan) , también conocidos como los bolsos del Oscar , este 2026 fueron dos valijas de la marca Asia Luggage repletas de productos y experiencias cuyo valor total asciende a 346.621 dólares . Ganar o perder la noche de la ceremonia es, en este caso, irrelevante. La bolsa de regalos llega de todas formas.

La denominada Everyone Wins Nominee Gift Bag es una iniciativa que el publicista Lash Fary , fundador de Distinctive Assets , mantiene viva desde hace veinticuatro años con un propósito declaradamente doble: homenajear el talento de los nominados y ampliar la visibilidad internacional de marcas , muchas de ellas emergentes, ante la audiencia más glamorosa del mundo .

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no participa ni avala el proyecto; se trata de una tradición paralela que, con el tiempo, se ha convertido en uno de los símbolos más extravagantes de la temporada de premios .

Cinco destinos, una villa en Ibiza y un retiro en Costa Rica

El contenido de la bolsa de este año incluyó cinco experiencias de viaje internacional, un número sin precedentes en la historia del obsequio. El artículo más caro del paquete viajero es una estadía en Can Nemo, una villa de lujo en Ibiza, tasada en 65.000 dólares.

A ella se suma el retiro denominado Essence of Dreams, en Costa Rica, valorado en 30.000 dólares, y una estancia en Finlandia, cuyas condiciones exactas no han sido divulgadas.

Sin embargo, el artículo individual de mayor valor no es ninguno de estos viajes, sino un paquete de diseño de interiores personalizado ofrecido por la firma CBespoke, que puede canjearse por hasta 100.000 dólares en caso de que el nominado opte por una remodelación completa de su residencia, convirtiéndose así en el obsequio más costoso del conjunto.

image Paul Thomas Anderson y el equipo de Una Batalla tras Otra que se llevo seis premios Oscar y varias valijas de los regalos para los nominados

Cirugías, tratamientos faciales y restauraciones dentales

Una parte significativa del valor de la bolsa que se llevan los nominados y después premiados este año proviene de procedimientos estéticos de alto costo. La empresa ArtLipo incluye liposucciones valoradas en 25.000 dólares, mientras que Beverly Hills Dental Arts aporta restauraciones dentales de porcelana por 1.300 dólares.

El cirujano Konstantin Vasyukevich, con consulta en Nueva York, ofrece un procedimiento personalizado tasado igualmente en 25.000 dólares.

Rescue Spa, empresa que participa por tercera vez consecutiva en la selección, contribuye con 450 dólares en tratamientos y productos, entre los que destaca su tratamiento facial Sculpt and Lift, que según los organizadores ya tiene a alguna nominada en lista de espera.

La fundadora de Rescue Spa, Danuta Mieloch, explicó a la agencia Reuters el significado que tiene para su marca figurar en el paquete: llegó a Estados Unidos desde Polonia hace más de tres décadas, y verse representada en el contexto de los Oscar constituye, según sus propias palabras, uno de los momentos más emocionantes de su trayectoria profesional.

Su testimonio ilustra la lógica que moviliza a las empresas participantes: no se trata únicamente de exposición masiva, sino de una legitimación simbólica que ninguna campaña publicitaria convencional podría replicar.

De frutas con chocolate a productos con THC

No todo en la bolsa apunta a lo suntuoso. Entre los más de cuarenta y cinco artículos incluidos conviven viajes de lujo con productos de precio modesto y filiación poco ortodoxa.

TruFru incluye frutas liofilizadas bañadas en chocolate por un valor de cinco dólares. La firma Trusted Prenup aporta un crédito de 600 dólares para la gestión de acuerdos prenupciales. La marca Dogwalkers suma al conjunto productos con THC.

Una mezcla bien variada que salta del glamour hasta lo casi bizarro.

El negocio del silencio: cuando una foto en redes vale más que un contrato

Cada empresa incluida en la bolsa abona una tarifa a Distinctive Assets por figurar en la selección. El retorno esperado no es inmediato ni directo, sino reputacional: la expectativa de que el nominado utilice el producto o visite el destino y lo comparta, de forma espontánea, con sus millones de seguidores en redes sociales.

Lash Fary lo explicó con claridad a Reuters: cuando un nominado publica fotografías desde uno de los viajes incluidos o acude a tratarse a Rescue Spa, esa es la mejor retroalimentación posible para los organizadores, mucho más valiosa que cualquier declaración formal.

La mayoría de los destinatarios no acusa recibo de los obsequios ni ofrece comentarios públicos al respecto. Sin embargo, no hay registros de que algún nominado haya rechazado el paquete. El silencio, en este caso, funciona como una forma tácita de aceptación que beneficia a todas las partes implicadas.

La estatuilla, al fondo: lo que el Oscar sí entrega

Conviene recordar, ante tanta extravagancia paralela, que los ganadores del Oscar propiamente dicho no reciben ninguna compensación económica de la Academia. El trofeo, fabricado con una aleación metálica recubierta de oro (con un costo de unos cientos de dólares), es el único premio oficial.

Existe, además, una cláusula vigente desde 1951 que obliga a quienes deseen venderlo a ofrecérselo primero a la institución por un dólar, lo que subraya su condición de bien simbólico antes que comercial.

El impacto económico real del galardón llega después: actores que antes negociaban por tres o cuatro millones de dólares por proyecto pueden escalar hasta los veinte millones tras recibir la distinción de la Academia.

Las películas premiadas prolongan su vida comercial en taquilla y plataformas, y los directores y guionistas galardonados acceden a producciones de mayor presupuesto y alcance que las valijas de regalo.

Hollywood y los Oscar también tienen su lado Martín Fierro de la vida.