La española Mara Barros llega a Mendoza como solista

La excelente artista española Mara Barros que desde hace más de una década acompaña en voces y coros a Joaquín Sabina , llega por primera vez a Mendoza con su propuesta solista para presentar su más reciente placa "Me nace del corazón", y repasar los grandes éxitos que interpreta junto al legendario cantautor. La cita el sábado 5 de agosto , a las 21.30, en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).

Finalmente no quedó entre las cinco chicas que formarían el grupo, pero el destino, le tenía algo bueno preparado. Warner Music quería contar con ella y grabarle su primer álbum en solitario. De esta forma, en 2003 editó "Dímelo Tu", un disco que contó con grandes colaboradores como la de Pancho Céspedes y el italiano Paolo Vallesi, con el que grabó una preciosa canción titulada "Sé".

En 2006, Mara se presentó al casting del musical más exitoso de Madrid, "Hoy no me puedo levantar" del reconocido músico y empresario Nacho Cano (ex Mecano), consiguiendo uno de los papeles protagonista. En 2008 protagonizó "Enamorados anónimos", hasta 2009, año en el que recibió una llamada inesperada que le cambiaría la vida. "Mi sueño desde niña era ser corista de Joaquín Sabina".

Y el sueño se hizo realidad, ya que en "Vinagre y Rosas" Mara entró a formar parte de la banda del jiennense, acompañándolo como corista en todas sus giras. "Vinagre y Rosas", "Dos Pájaros contraatacan", " La orquesta del Titanic" con Serrat, "500 noches para una crisis" o "Lo niego todo" son algunas de las aventuras musicales en las que Mara, una vez más, demostró su garra y versatilidad en el escenario.

También ha trabajado como corista de varios artistas como Camilo Sesto y David Barrul.