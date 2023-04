Dora Prince, gran actriz de cine, teatro y televisión

El seudónimo es un nombre ficticio que puede escoger libremente cada artista con la intención de resguardar su nombre original. Era muy común que los directores artísticos le sugirieran a los artistas cambiar su nombre original por uno con “más gancho”. Aquí, la mismísima actriz es quien cuenta cómo llegó a su nombre de fantasía: “Allá por los cuarenta, como cualquier adolescente, yo era una romántica, y quería que alguien me llamara ‘princesa’. Como nadie lo hacía, me puse Prince. Y Dora porque siempre me gustó”.

Como en Mendoza –por ese entonces- no existían escuelas de teatro, la joven Dora viajó a Buenos Aires para rendir el examen de ingreso en la Escuela Nacional de Arte Dramático. “Mi mamá me dejó porque pensaba que me iban a bochar, y que entonces la iba a dejar en paz, pero yo quería ser artista o nada. Y como me aprobaron, me quedé, y apenas recibida empecé a trabajar” contó en una entrevista.

Su primer maestro fue Osvaldo Bonet y estudió también con el gran director barcelonés Antonio Cunill Cabanellas.

El 9 de julio de 1950, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se estrenó en Radio Nacional el ciclo “Las dos carátulas: el teatro de la Humanidad”, con un repertorio universal y libretos de gran calidad. Allí tuvieron su primer trabajo actores jóvenes como Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Violeta Antier, Marta Argibay, Guillermo Bredeston, Carlos Carella, Eva Dongé, Carlos Estrada y María Rosa Gallo. Dora Prince consiguió un lugar allí. Los domingos actuaban en vivo y el auditorio de la radio se llenaba. Este comienzo le permitió mantenerse económicamente y vivir en Buenos Aires. Ingresó en el elenco estable de la radio y hacía toda la programación. Por ejemplo, en el ciclo Campo argentino -que realizaba a dúo con Alfredo Alcón, al modo de una ficción- explicaba cómo realizar todas las actividades agrícolas, como sembrar, enfardar, etc.

El teatro también la tentó en Buenos Aires. Comenzó a trabajar en el teatro profesional en la compañía de Lola Membrives. “En la radio nos daban permiso para hacer teatro y volver. Mi primera gran obra fue ‘La malquerida’, de Jacinto Benavente, y luego ‘Proceso a Jesús’, dirigida por Luis Motura. Ahí comenzó mi camino, yendo y viniendo de la radio, y finalmente, cuando empezó la televisión, ya dejé la radio” destacó.

La televisión abrió otro panorama. En 1976, Dora se hizo reconocida a nivel nacional por su participación en la telenovela “El amor tiene cara de mujer”, escrita por Nené Cascallar, en la que acompañaba a Virginia Lago, Cristina Tejedor, Beatriz Día Quiroga y Christian Bach.

Después llegaron éxitos como “Alta Comedia”, “Las 24 horas”, “La extraña dama”, “Una voz en el teléfono”, “Trampa para un soñador” y “Quiero gritar tu nombre”.

En cine, trabajó junto a China Zorrilla, Nacha Guevara, Julia Von Grolman, Carola Reyna y Selva Aleman en “Cuatro caras para Victoria”, dirigida por Oscar Barney Finn y en “El arreglo”, de Fernando Ayala, con Federico Luppi, Rodolfo Ranni y Julio De Grazia.

Su vida personal

Dora estuvo casada con el actor Leopoldo Verona. Tuve épocas de inactividad y así lo contó: “El trabajo del actor es inestable. Uno puede trabajar todo un año, con mucho éxito, y al año siguiente tal vez no haga nada. El trabajo del actor es muy hermoso, trabaja con la energía, con su cuerpo, con su voz, tiene la gran aventura de ser otro, y cuando lo hace con intensidad, es una tarea muy gratificante. Pero también está la otra cara de la moneda: es inestable. Nuestra ocupación no tiene la continuidad de cualquier otro trabajo, eso se sufre y yo lo he sufrido en varios períodos de mi vida. Pero, como mi marido es actor, cuando no trabajaba yo, trabajaba él. Pero, en cualquier momento suena el teléfono, y hay que alistarse”.

También tuvo una destacada participación dentro del mundo del sindicalismo. Fue parte del directorio de la entidad teatral Proteatro, junto con Francisco Carcavallo, el actor y director Enrique Dacal, el actor Mauricio Minetti, la investigadora Cora Roca, la actriz Gabriela Lerner y el autor y director Néstor Sabatini. También integró la comisión directiva de la Casa del Teatro.

Dora Prince murió el jueves 29 de enero de 2015 por causas naturales. Un año antes había fallecido su esposo. Tenía 84 años.

Fuentes: Alternativa teatral, diario La Nación, diario Los Andes

"Hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles" (Bertolt Brecht).

Esta columna fue declarada de interés cultural por el Senado de Mendoza según consta en la resolución 78.208.