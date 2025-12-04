Qué películas y series que fueron furor en noviembre en Argentina

El 2025 llega a su fin y, con él, también quedan atrás varias producciones que marcaron el año en cine y streaming . Ante el aburrimiento y las ganas de encontrar historias que emocionen , en noviembre varias series , películas y documentales lograron resonar entre el público argentino .

Los mejores estrenos de noviembre en Argentina

Noviembre se despidió con estrenos que superaron las expectativas del público, ya sea por la calidad de la historia, la dirección, las actuaciones o por el debate que generaron. Estas son las producciones que dejaron su huella en plataformas de streaming y en salas de cine: