4 de diciembre de 2025
Qué películas y series que fueron furor en noviembre en Argentina

Aunque diciembre trajo nuevos estrenos, estos fueron los mejores títulos que dejó noviembre de 2025 y que podés ver ahora en streaming.

 Por Luis Calizaya

El 2025 llega a su fin y, con él, también quedan atrás varias producciones que marcaron el año en cine y streaming. Ante el aburrimiento y las ganas de encontrar historias que emocionen, en noviembre varias series, películas y documentales lograron resonar entre el público argentino.

Los mejores estrenos de noviembre en Argentina

Noviembre se despidió con estrenos que superaron las expectativas del público, ya sea por la calidad de la historia, la dirección, las actuaciones o por el debate que generaron. Estas son las producciones que dejaron su huella en plataformas de streaming y en salas de cine:

Películas destacadas

  1. Frankenstein - Netflix: Guillermo del Toro adapta el clásico de Mary Shelley en una versión centrada en la ambición de un científico y la criatura que provoca su caída.
  2. La hora de la desaparición - HBO Max: En la pequeña comunidad de Maybrook, a las 2:17 de la madrugada desaparecen 17 niños de la misma clase; mientras la policía investiga y los padres se desesperan, la maestra se convierte en la principal sospechosa hasta que un alumno que no desapareció revela la verdad.
  3. Belén - Prime Video: En el norte conservador de Argentina, Julieta es acusada de un aborto tras una emergencia médica; su defensa impulsa un movimiento de solidaridad y derechos liderado por una abogada que arriesga todo para probar su inocencia.
  4. Los cuatro fantásticos: primeros pasos - Disney+: Ambientada en los años 60, narra cómo un grupo obtiene poderes tras un viaje espacial y debe enfrentar a Galactus para salvar la Tierra.
  5. Una casa de dinamita - Netflix: Tras el lanzamiento de un misil de origen desconocido hacia Estados Unidos, el gobierno intenta identificar al autor del ataque y evitar un conflicto global.
  6. Haz que regrese - HBO Max: Dos hermanos atraviesan el suicidio de su padre y son adoptados por una mujer que también carga con una pérdida; la convivencia desata tensiones con un niño inquietante que vive en la casa.
  7. Sueños de trenes - Netflix: Biopic de Robert Grainier, un hombre que dedica su vida a la expansión ferroviaria en el noroeste del Pacífico y encuentra en su familia el sentido frente a la dureza del trabajo.
  8. Edén - Prime Video (2025): Thriller provocador basado en dos versiones de una historia real: de un grupo de ocho personas que viajó a una isla remota en Galápagos, sobrevivió menos de la mitad.
  9. Código negro - Prime Video: Drama de espías sobre los agentes George Woodhouse y su esposa Kathryn; cuando ella queda sospechada de traición, él debe elegir entre la lealtad al matrimonio o al país.
  10. Caza de brujas - Prime Video: Dirigida por Luca Guadagnino, sigue a una profesora (Julia Roberts) cuya vida se complica cuando una alumna (Ayo Edebiri) acusa a un colega y un secreto del pasado amenaza con salir a la luz.
Series destacadas

  1. Pluribius - Apple TV: En Albuquerque, una escritora es la única inmune a un fenómeno que fusiona las mentes en una colmena de felicidad; su misión es preservar la individualidad en un mundo que prioriza la armonía forzada.
  2. It: Bienvenidos a Derry - HBO Max: Precuela ambientada en la década de 1960 que explora los orígenes del payaso Pennywise antes de los hechos de la saga cinematográfica.
  3. Stranger Things - Netflix: En su 5.ª temporada, la historia transcurre en el otoño de 1987: Hawkins enfrenta la apertura de grietas y la ausencia de Vecna, mientras el gobierno pone la ciudad bajo cuarentena militar y aumenta la búsqueda de Once.
  4. Task: Unidad Especial - HBO Max: Ambientada en los suburbios de Filadelfia, sigue a un agente del FBI que lidera un equipo para detener una serie de robos vinculados al narcotráfico.
  5. Envidiosa - Netflix: En su tercera temporada, Vicky Mori enfrenta dudas sobre los celos, la maternidad y su carrera mientras atraviesa cambios personales que tensionan su relación con Matías.
  6. 50 segundos: El caso de Fernando Báez Sosa - Netflix: Documental que reconstruye el ataque que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa en enero de 2020, a partir de imágenes inéditas y testimonios vinculados al proceso judicial.
  7. La Bestia en mí - Netflix: Tras la muerte de su hijo, una escritora vive aislada hasta que la llegada del magnate Nile Jarvis —antiguo sospechoso en la desaparición de su mujer— desata una obsesión que combina horror y fascinación.
  8. La silla - HBO Max: Un incidente en el trabajo precipita a un hombre hacia la investigación de una conspiración amplia y peligrosa.
  9. Tierra de mafia - Prime Video: Cuando dos familias criminales rivales chocan, la lucha por el poder pone en riesgo imperios y vidas; en medio del conflicto, un “solucionador” decide dónde están las lealtades.
  10. Maxton Hall: Un mundo entre nosotros - Prime Video: En la escuela privada Maxton Hall, Ruby presencia un secreto explosivo; el heredero millonario James Beaufort intentará silenciarla, pero la tensión entre ambos prende una chispa inesperada.
