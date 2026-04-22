22 de abril de 2026
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Mendoza

Así funciona el jurado vecinal que juzgará a quienes tiren basura en acequias en Mendoza

Fue creado en 2023 y ya interviene en faltas como vandalismo y limpieza urbana. Ahora también evaluará a quienes arrojen residuos en cauces de agua de la Ciudad de Mendoza, con multas que pueden superar los $1,7 millones.

El Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza juzga las conductas de quienes infringen el Código de Convivencia.

El Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza juzga las conductas de quienes infringen el Código de Convivencia.

 Por Cecilia Zabala

El endurecimiento de las sanciones por tirar basura en acequias que se implementará en la Ciudad de Mendoza, refuerza una herramienta clave: el jurado vecinal. Este sistema fue creado en 2023, a partir de un proyecto impulsado por el intendente Ulpiano Suarez.

El objetivo es que sean los propios vecinos quienes juzguen determinadas conductas que infringen el Código de Convivencia.

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Según explicó la coordinadora del Jurado Vecinal, Daniela Juri, el esquema apunta a reforzar la participación ciudadana y darle mayor legitimidad a las sanciones.

Qué tipo de faltas analiza el jurado

El jurado vecinal interviene en infracciones vinculadas a la convivencia urbana. Entre ellas:

  • Uso indebido de pirotecnia
  • Vandalismo y pintadas ilegales
  • Degradación del entorno urbano
  • Uso no autorizado del espacio público (skate, bike, etc.)
  • Problemas de limpieza e higiene

Cómo es el proceso paso a paso

El funcionamiento del sistema combina denuncia ciudadana con una instancia de evaluación comunitaria:

  • Denuncia

    Se puede realizar por distintos canales, incluso con pruebas como fotos o videos.

  • Identificación del infractor

    El municipio reúne pruebas y arma el expediente.

  • Intervención del área técnica

    El caso pasa por Ambiente y Desarrollo Urbano.

  • Elevación al jurado vecinal

    La Coordinación del Jurado convoca a los vecinos.

  • Juicio y resolución

    El jurado analiza pruebas, escucha descargos y define la sanción.

El sistema contempla además la posibilidad de presentar pruebas, testimonios, acuerdos conciliatorios y mecanismos de recusación o excusación de los jurados.

jurado vecinal
El jurado vecinal permite que los vecinos de Mendoza participen en las sanciones a incumplimientos en el Código de Convivencia.

El jurado vecinal permite que los vecinos de Mendoza participen en las sanciones a incumplimientos en el Código de Convivencia.

Quiénes integran el jurado

Para cada caso se convoca a:

  • Siete jurados titulares
  • Tres suplentes

La participación es voluntaria y gratuita, y está pensada como una herramienta de compromiso ciudadano con el cuidado del espacio público.

Sanciones más duras: multas y trabajos comunitarios

Uno de los cambios más fuertes está en las penalidades.

Las infracciones por arrojar residuos en cauces de agua ahora pueden:

  • Ser consideradas graves o muy graves
  • Alcanzar multas de hasta $1.725.000
  • Incluir trabajos comunitarios
  • Obligar al infractor a pagar la limpieza o reparación del daño

El objetivo es claro: no solo sancionar, sino también reparar el impacto generado.

Por qué se endurecen los controles

Desde el municipio explicaron que la medida responde a una problemática creciente: las contingencias climáticas y la necesidad de mantener en condiciones los sistemas de drenaje.

Las acequias y desagües cumplen un rol clave en Mendoza, y la acumulación de residuos puede generar anegamientos y complicaciones urbanas.

En ese contexto, el municipio realiza tareas constantes de limpieza, pero busca reforzar la prevención con sanciones más estrictas.

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