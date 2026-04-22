Así funciona el jurado vecinal que juzgará a quienes tiren basura en acequias en Mendoza

El Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza juzga las conductas de quienes infringen el Código de Convivencia.

El endurecimiento de las sanciones por tirar basura en acequias que se implementará en la Ciudad de Mendoza , refuerza una herramienta clave: el jurado vecinal. Este sistema fue creado en 2023, a partir de un proyecto impulsado por el intendente Ulpiano Suarez.

El objetivo es que sean los propios vecinos quienes juzguen determinadas conductas que infringen el Código de Convivencia.

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Ahora, con la modificación del Código de Convivencia, se suma un punto clave: arrojar residuos en acequias, canales y desagües pluviales tendrá una sanción severa , ya que se trata de una conducta que pasó a ser considerada grave o muy grave.

Según explicó la coordinadora del Jurado Vecinal, Daniela Juri, el esquema apunta a reforzar la participación ciudadana y darle mayor legitimidad a las sanciones.

Qué tipo de faltas analiza el jurado

El jurado vecinal interviene en infracciones vinculadas a la convivencia urbana. Entre ellas:

Uso indebido de pirotecnia

Vandalismo y pintadas ilegales

Degradación del entorno urbano

Uso no autorizado del espacio público (skate, bike, etc.)

Problemas de limpieza e higiene

Cómo es el proceso paso a paso

El funcionamiento del sistema combina denuncia ciudadana con una instancia de evaluación comunitaria:

Denuncia Se puede realizar por distintos canales, incluso con pruebas como fotos o videos.

Identificación del infractor El municipio reúne pruebas y arma el expediente.

Intervención del área técnica El caso pasa por Ambiente y Desarrollo Urbano.

Elevación al jurado vecinal La Coordinación del Jurado convoca a los vecinos.

Juicio y resolución El jurado analiza pruebas, escucha descargos y define la sanción.

El sistema contempla además la posibilidad de presentar pruebas, testimonios, acuerdos conciliatorios y mecanismos de recusación o excusación de los jurados.

jurado vecinal El jurado vecinal permite que los vecinos de Mendoza participen en las sanciones a incumplimientos en el Código de Convivencia.

Quiénes integran el jurado

Para cada caso se convoca a:

Siete jurados titulares

Tres suplentes

La participación es voluntaria y gratuita, y está pensada como una herramienta de compromiso ciudadano con el cuidado del espacio público.

Sanciones más duras: multas y trabajos comunitarios

Uno de los cambios más fuertes está en las penalidades.

Las infracciones por arrojar residuos en cauces de agua ahora pueden:

Ser consideradas graves o muy graves

Alcanzar multas de hasta $1.725.000

Incluir trabajos comunitarios

Obligar al infractor a pagar la limpieza o reparación del daño

El objetivo es claro: no solo sancionar, sino también reparar el impacto generado.

Por qué se endurecen los controles

Desde el municipio explicaron que la medida responde a una problemática creciente: las contingencias climáticas y la necesidad de mantener en condiciones los sistemas de drenaje.

Las acequias y desagües cumplen un rol clave en Mendoza, y la acumulación de residuos puede generar anegamientos y complicaciones urbanas.

En ese contexto, el municipio realiza tareas constantes de limpieza, pero busca reforzar la prevención con sanciones más estrictas.