Quién será la voz del estadio para el duelo Argentina-Croacia

image.png

La primera sanción a un integrante de la delegación albiceleste no cayó sobre un integrante del cuerpo técnico, del cuerpo médico, del plantel de jugadores o del staff de dirigentes. El expulsado fue Gerónimo Benavides, popularmente conocido como Momo, la voz designada para arengar a los hinchas en los estadios de Qatar donde juegue el representativo nacional. El influencer y streamer había estado en todos los encuentros de Argentina y su labor consistía en estimular las previas, impulsar el canto durante el cotejo, anunciar las formaciones, contar antecedentes y escenarios del enfrentamiento, visualizar a los jugadores destacados y hasta presentar los goles. En sus redes sociales, expresó que su trabajo terminó: “Desgraciadamente la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juegue la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”.