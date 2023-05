Lo que dejó la segunda jornada del Mundial Sub-20 en el Malvinas

Gambia arrancó el partido con el gol más tempranero de este Mundial Sub 20, cuando en apenas 24 segundos abrió el marcador Bojang que fue contundente a la hora de definir, con un bombazo desde afuera del área.

A pesar de recibir semejante cachetazo, prácticamente desde el vestuario, Honduras no se desesperó, y se plantó en el campo de juego, y abriendo la cancha buscó el arco rival.

Así, antes de llegar a los 5 minutos, Arzú desbordó por la derecha, tiró el centro al medio del área y Aceituno conectó de cabeza para empatar el partido.

Ante la velocidad de los africanos, los centroamericanos optaron por dejarlos venir, tratando de recuperar el balón en el medio del campo.

image.png

La selección de Gambia llega por segunda vez a un Mundial Sub 20, pero en esta ocasión clasificó tras una gran actuación en la Copa Africana de Naciones Sub-20, donde fue subcampeona cediendo solo en la final ante Senegal.

En un partido entretenido, abierto y de ida y vuelta, llegaron al final del primer tiempo igualados.

En la segunda etapa se mantuvieron las mismas características en el primer cuarto de hora, pero la mejor condición física de los africanos más los cambios le dieron mayor profundidad.

image.png

Gambia demostró mayor volumen de juego y Honduras no conseguía recuperar el balón, por lo que se replegó en su campo.

Una jugada clara de aumentar en el marcador se produjo a los 25 minutos, cuando Bojang por la izquierda, eludió al arquero y Rodas salvó providencialmente sobre la línea.

A los 83 minutos, luego de un corner desde la izquierda y una serie de rebotes en el área, lo voracidad goleadora de Bojang con un potente zurdazo hundió la pelota en el fondo de la red.

image.png

Y cuando parecía que estaba todo liquidado, a los 42 minutos Carter de cabeza logró vencer al arquero africano, pero lo que pudo ser el empate no fue convalidado por el árbitro neocelandés luego de ser chequeado por el VAR, debido a un offside, dando justicia, ya que Gambia mereció llevarse el partido, como finalmente lo logró.

=Síntesis

Gambia: Youkasseh Sanyang; Alagie Saine (C), Moses Jarju, Sainey Sanyang, Bakary Jawara; Mahmudu Bajo, Salifu Colley, Haruna Njie, Muhamed Sawaneh; Kajally Drammeh, Adama Bojang. DT: Abdoulie Bojang

Honduras: Juergen García; Felix Garcia, Geremy Rodas, Javier Arriaga, Aaron Zúñiga (C); Tomás Sorto, Odín Pena, Isaac Castillo, Exon Arzú, Kelly Kolton; Marco Aceituno. DT: Luis Alvarado.

Goles en el primer tiempo: 24 segundos Bojang (G) y 5m. Aceituno (H).

Gol en el segundo tiempo: 38m. Bojang (G).

Cambios en el primer tiempo: 45m. Dembo Saidykhan por Jarju (G),

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar David Ruíz por Kolton (H); 13m. Ebrima Singhateh por Drammeh (G) y Mamin Sanyang por Sawaneh (G); 15m. Darlin Mencia por Ramos (H); 22m. Maynor Arzu por Aceitunu (H); 28m. Carter por Castillo (H) y 34m. Modou Lamin Marong por Colley (G).

Amonestado: Njie (G);

Árbitro: Campbell Kirk Kawana Waugh (Nueva Zelandia).

Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.

Espectadores: 3137.

Corea dio el batacazo

Corea del Sur dio el batacazo al derrotar hoy a Francia por 2 a 1, en el primer partido del Grupo F del Mundial Sub 20, que se disputó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El encuentro comenzó con dominio absoluto de Francia, pero tras un córner a favor, el conjunto asiático con un certero contraataque se puso en ventaja, ya que en tres toques llegó al arco contrario y abrió el marcador.

Y con ese tanto, a pesar de los esfuerzos de "Les Bleus" por llegar al empate, se fueron a los vestuarios con la ventaja parcial para los rojos.

image.png

En la segunda etapa, Francia intentó de manera constante acercarse al arco de los asiáticos, que mostró una línea de zagueros muy solida.

A los 18 minutos, tras un tiro libre desde la izquierda, el capitán coreano logró peinar de cabeza en la puerta del área chica y cruzar el balón hacia el fondo de la valla, para aumentar la ventaja de su equipo y poner 2 a 0 el marcador.

Tras ese baldazo de agua fría, el DT galo metió tres cambios en una sola ventana, con la intención de acorralar a su rival, y pudo descontar de penal, cometido por el arquero y cambiado por gol por Virginius.

image.png

Con el correr de los minutos, y con la factibilidad de llegar al empate, Francia atacó de manera constante, pero sin grandes ideas, recurriendo en demasía a los centros, pero se encontró con una defensa coreana muy solida y sin fisuras.

En definitiva, el conjunto oriental se llevó el triunfo porque no se desordenó en el fondo, pobló el mediocampo, y cuando tuvo la posibilidad de llegar al arco francés fue muy certero.

=Síntesis

Francia: Thimothee Lo Tutala; Tanguy Zoukrou, Cheick Keita, Jordan Semedo Varela, Brayann Pereira; Florent Da Silva Sánchez, Warren Bondo, Martin Adeline; Wilson Odobert, Alan Virginius (C), Antoine Joujou. DT: Landry Chauvin.

Corea: Joonhong Kim; Changwoo Park, Seokhyun Choi, Chanouk Lee, Seojoon Bae, Jisoo Kim; Yonghak Kim, Seungwon Lee (C), Seongjin Kang, Sangyoon Kang; Youngjun Lee. DT: Eunjung Kim.

Goles: 22m Seungwon Lee (C); 63m Youngjun Lee (C); 70m Virginius (F) de penal;

Cambios. En el segundo tiempo a los 58m Intaek Hwang por Seojoon Bae, y Jihan Lee por Yonghak Kim (C); 65m Malamine Efekele por Joujou, Alexis Tibidi por Adeline, y Soungoutou Magassa por Bondo (F); 73m Choi Ye-Hoon por Kang Seong-Jin (C); 85m Sekou Lega por Alan Virginius (F); 97m Seungho Park por Youngjun Lee (C).

Amonestados: Joonhong Kim (C)

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

El panorama completo

Sábado 20 de mayo

Guatemala 0 - 1 Nueva Zelanda en el Estadio de Santiago del Estero (Grupo A)

Estados Unidos 1 - 0 Ecuador en el Estadio de San Juan (Grupo B)

Argentina 2 - 1 Uzbekistán en el Estadio de Santiago del Estero (Grupo A)

Fiji 0 - 4 Eslovaquia en el Estadio de San Juan (Grupo B)

Domingo 21 de mayo

Israel 1-2 Colombia en el Estadio de La Plata (Grupo C)

Nigeria 2-1 República Dominicana en el Estadio de Mendoza (Grupo D)

Senegal 0-1 Japón en el Estadio de La Plata (Grupo C)

Italia 3-2 Brasil en el Estadio de Mendoza (Grupo D)

Lunes 22 de mayo

Inglaterra 1-0 Túnez en el Estadio de La Plata (Grupo E)

Francia 1-2 República de Corea del Sur Mendoza (Grupo F)

Uruguay vs Irak en el Estadio de La Plata (Grupo E)

Gambia vs Honduras en el Estadio de Mendoza (Grupo F)

Martes 23 de mayo

Nueva Zelanda vs Uzbekistán en el Estadio de Santiago del Estero (Grupo A)

Argentina vs Guatemala en el Estadio de Santiago del Estero (Grupo A)

Estados Unidos vs Fiji en el Estadio de San Juan (Grupo B)

Eslovaquia vs Ecuador en el Estadio de San Juan (Grupo B)

Miércoles 24 de mayo

15.00 Senegal vs Israel en el Estadio de La Plata (Grupo C)

15.00 Italia vs Nigeria en el Estadio de Mendoza (Grupo D)

18.00 Colombia vs Japón en el Estadio de La Plata (Grupo C)

18.00 República Domincana vs Brasil en el Estadio de Mendoza (Grupo D)

Jueves 25 de mayo

15.00 Uruguay vs Inglaterra en el Estadio de La Plata (Grupo E)

15.00 Francia vs Gambia en el Estadio de Mendoza (Grupo F)

18.00 Túnez vs Irak en el Estadio de La Plata (Grupo E)

18.00 Honduras vs República de Corea en el Estadio de Mendoza (Grupo F)

Viernes 26 de mayo

15.00 Eslovaquia vs Estados Unidos en el Estadio de San Juan (Grupo B)

15.00 Ecuador vs Fiji en el Estadio de Santiago del Estero (Grupo B)

18.00 Uzbekistán vs Guatemala en el Estadio de Santiago del Estero (Grupo A)

18.00 Argentina vs Nueva Zelanda en el Estadio de San Juan (Grupo A)

Sábado 27 de mayo

15.00 República Dominicana vs Italia en el Estadio de Mendoza (Grupo D)

15.00 Brasil vs Nigeria en el Estadio de La Plata (Grupo D)

18.00 Colombia vs Senegal en el Estadio de La Plata (Grupo C)

18.00 Japón vs Israel en el Estadio de Mendoza (Grupo C)

Domingo 28 de mayo

15.00 Túnez vs Uruguay en el Estadio de Mendoza (Grupo E)

15.00 Honduras vs Francia en el Estadio de La Plata (Grupo F)

18.00 Irak vs Inglaterra en el Estadio de La Plata (Grupo E)

18.00 República de Corea vs Gambia en el Estadio de Mendoza (Grupo F)

Martes 30 de mayo

14.30 Octavos de final: 1B vs 3 A/C/D en el Estadio de Mendoza (38)

18.00 Octavos de final: 2A vs 2C en el Estadio de Mendoza (37)

Miércoles 31 de mayo

14.30 Octavos de final: 1C vs 3 A/B/F en el Estadio de San Juan (42)

14.30 Octavos de final: 1D vs 3 B/E/F en el Estadio de La Plata (40)

18.00 Octavos de final: 1A vs 3 C/D/E en el Estadio de San Juan (41)

18.00 Octavos de final: 1E vs 2D en el Estadio de La Plata (39)

Jueves 1 de junio

14.30 Octavos de final: 1F vs 2E en el Estadio de Santiago del Estero (44)

18.00 Octavos de final: 2B vs 2F en el Estadio de Santiago del Estero (43)

Sábado 3 de junio

14.30 Cuartos de final: W37 vs W40 en el Estadio de San Juan (46)

18.00 Cuartos de final: W42 vs W39 en el Estadio de San Juan (47)

Domingo 4 de junio

14.30 Cuartos de final: W43 vs W41 en el Estadio de Santiago del Estero (48)

18.00 Cuartos de final: W38 vs W44 en el Estadio de Santiago del Estero (45)

Jueves 8 de junio

14.30 Semifinales: W45 vs W46 en el Estadio de La Plata (49)

18.00 Semifinales: W47 vs W48 en el Estadio de La Plata (50)

Domingo 11 de junio

14.30 Tercer puesto: L49 vs L50 en el Estadio de La Plata

18.00 Final: W49 vs W50 en el Estadio de La Plata