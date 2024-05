Lionel Scaloni recibió un llamado con una oferta irresistible ¿Se va de la Selección?

Este medio también sostiene que los mandatarios del club milanés ya se contactaron con el entrenador a través de sus agentes. “No ha habido citas, sólo contactos telefónicos, pero la operación no sería imposible. Por supuesto, Scaloni no llegaría hasta el final de la Copa América (14 de julio), pero estaría dispuesto a dejar Argentina para entrenar al primer equipo de su vida”, soltaron como una especie de bomba que generó una onda expansiva que llegó hasta el Predio de Ezeiza de la Selección.