La Mona Jiménez bendijo "un trapo" de Instituto de Córdoba

LA MONA bendició la bandera de INSTITUTO y reveló de qué equipo de Córdoba es

Más allá de este gesto, Jiménez aclaró que él banca por igual a los cuatro grandes de la ciudad. "Soy hincha de Instituto, Belgrano, Racing y Talleres", afirmó en diálogo con El Doce, donde aclaró que no va a ninguna cancha porque "se ponen celosos los demás".

La hinchada de Instituto le hizo una bandera de 105 metros a La Mona Jiménez

La Mona, un ícono de la cultura popular que brilla como el primer día arriba de los escenarios a sus 74 años, se mostró emocionado y agradecido con el cariño de los futboleros cordobeses.

"Los amo a todos porque con el amor que me tiran, el corazón que me dan, me siento lleno de amor y de felicidad", expresó.