La mendocina Josefina Mesa se consagró campeona del mundo de taekwondo

WhatsApp Image 2022-10-13 at 09.46.32.jpeg

WhatsApp Image 2022-10-13 at 09.46.32 (1).jpeg

Por su parte, el entrenador Lucas Pinto manifestó: “Volvimos con excelentes resultados, mucho más de lo que esperábamos. Nos fuimos con la idea de vivir una experiencia, si se daba algún podio, alguna medalla era bienvenida, íbamos pensando en conocer. Llevamos 10 competidores y nueve hicieron podio, fue sumamente positivo todo lo vivido, todo lo que se logró. Para nosotros no es normal ver a gente de otros países, vimos que no estábamos tan lejos. Esto nos da una pauta de que veníamos bien encaminados, nuestro trabajo no termina acá. Seguiremos apuntando a competencias nacionales e internacionales”, analizó.

Para Mesa el año sigue de la siguiente manera: Inperprovincial en Arroyo Seco (Santa Fe) el 6 de noviembre, un Internacional (Chile - Paraguay - Bilivia - Uruguay - Brasil y Argentina) en Jujuy del 11 al 13 de noviembre y el Panamericano ya el año que viene con fecha a confirmar.

Las medallas mendocinas

WhatsApp Image 2022-10-14 at 15.08.34.jpeg

-Alan Monasterio: cinturón amarillo. Campeón del mundo medalla de oro en formas y combates.

-Emilia Cordero: cinturón azul punta roja. Campeona del mundo medalla de oro en combate; subcampeona del mundo medalla de plata en formas.

-Ignacio Acosta: segundo dan. Competidor mundial en formas y combate.

-Matías Carrasco: cinturón azul punta roja. Campeón del mundo medalla de oro en combate ; medalla de bronce en formas.

-Leandro Galdámez: cinturón rojo punta negra. Campeón del mundo medalla de oro en combate – competidor mundial en formas.

-Jesús Mesa: cinturón rojo punta negra. Campeón del mundo medalla de oro combates; competidor mundial en formas.

-Claudio Ruiz: cinturón rojo punta negra. Medalla de bronce en formas y combates.

-Yuma Diaz: cinturón rojo punta negra. Medalla de bronce en formas; campeona del mundo medalla de oro en combate.

-Juan Martín Bordoy: campeón del mundo medalla de oro en formas y subcampeón medalla de plata en combate. Categoría danes infantiles.

-Josefina Mesa: II DAN Campeona Mundial medalla de oro en formas y medalla de oro en combate.