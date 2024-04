Hockey social, un deporte que une a toda la Provincia de Mendoza

Se trata del hockey social, un puente entre las canchas y aquellos o aquellas que aman la disciplina deportiva y por esas cosas de la vida quedaron relegados. Los valores , el compromiso y las ganas de superarse desde otra óptica que ya no es la competencia son los cimientos de un camino lleno de motivaciones.

WhatsApp Image 2024-04-24 at 11.06.32 (1).jpeg

En cuanto al alcance del deporte y cómo se financia, Romi Brito indicó: “En todas las regiones de Argentina está presente. Se participa de torneos locales divididos de 3 en 1 (five, Seven y once). Un jugador tiene acceso a los 3 torneos con un costo mínimo de inscripción. También hay torneos regionales como en Cuyo que existen 10 ligas y cada una organiza un campeonato En los próximos meses jugaremos torneos en Malargüe, General Alvear, San Carlos (donde jugarán los equipos campeones) y luego el ganador del mismo se presentará en Córdoba”, sostuvo.

Y agregó: “Los técnicos lo hacen ad honorem para brindar oportunidad a los jugadores/as que no pueden estar en un federado por cuestiones económicas entre otras. Muchas veces son ellos quienes pagan los pasajes para los viajes y entrenamientos debido a que muchos vienen de distintos lugares de la provincia”.

WhatsApp Image 2024-04-24 at 11.06.32 (2).jpeg Las chicas fueron campeonas.

Por último, Romina Brito Loria dio su parecer acerca de la presencia de las chicas en el deporte: “El rol de la mujer lo veo rompiendo estereotipos y de suma importancia ya que está en constante crecimiento y reconocimiento”, soltó. Y concluyó: “Quiero agradecer a quienes hacen posible el Hockey Social, Eliana Mestre y Adrián Metesanz, como también a los técnicos Sergio Silva y Aldana Moya”.

Un mensaje a quienes quieran jugar Hockey sobre césped social

“Lo que le diría a las chicas que lean está nota es que si están pensando en hacer algún deporte o si les gusta el hockey y no lo han practicado antes, que se animen, yo empecé con 20 años y hoy en día es algo que no puedo dejar. Es un deporte que te hace vivir experiencias únicas, es sano y además te enseña valores tanto adentro como afuera de la cancha. Anímense, este deporte le abre las puertas a quienes quieran vivirlo y abrir su mente a una experiencia única”.

El seleccionado de Hockey social

Los técnicos en este caso son quienes se encargan de seleccionar a distintos jugadores y hacerlos partes del seleccionado provincial teniendo así acceso a jugar torneos de alto rendimiento. Existe hockey social en todas las regiones del país. Eliana Mestre es la coordinadora del H. Social de Cuyo.

Lo que se viene para el Hockey sobre césped social

En junio se realiza el torneo nacional de categorías inferiores (sub 12,14,16 y 19) de damas y caballeros en la Ciudad de Alta Gracia Córdoba.

En septiembre se juega el 3er Internacional dónde competirán con países como Guatemala, Panamá, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil. También en Córdoba.

Últimos torneos con gran participación del hockey sobre césped social

En el torneo nacional N°42 que se realizó el pasado fin de semana se presentaron 3 categorías del H. Social. Damas Ascenso, Damas Campeonato y Caballeros. Las primeras fueron campeonas en tanto los chicos terminaron cuartos.

Damas ascenso: Abril Ponce, Alexia Geremia, Ariadna Giménez, Barbara Guiñazú, Ana Paula Cabañez, Carla Gamboa, Lola Ponce, Noelia Mattus, Paula Salomón, Paula Sosa, Priscila Guiñazú, Rosa López y Valentina Bordera;

Caballeros: Agustín Dube, Brian Espinoza, Bautista Cirauqui, Daniel Gaete, Esteban Federici, Gaspar Palma, Horacio Arias, Javier Pizzolo, Lautaro Figueroa, Maximiliano Ramírez, Rodrigo Herrera, Sebastián Olguín, Sergio Silva, Tomas Balmaceda Tomas Godoy y Tupac Cirauqui;

Damas campeonato: Abril Solís, Aylén Freites, Ana Paula, Carli Ariadna Neira, Ayelén Puebla, Celeste Lara, Johana Garay, Micaela Quiroga, Mariam Fernández, Marisol Villalobos, Milagros Claveros, Milagros Osorio, Priscila Osorio, Rocío Bolcato, Romina Brito, Sabrina Diaz, Sol Savina y Virginia Guzmán.