Goleada de Argentina y clasificación a la Fase Final del Preolímpico

Con el transcurso del partido, el equipo de Nicolás Cordova fue acomodándose en la cancha y empezó a llegar al arco de Leandro Brey que, a pesar del avance de los trasandinos, no tuvo grandes intervenciones.

A los 44 minutos, la Argentina rompió el cero en Carabobo con el gol de Almada. Tras un potente remate recto de Claudio Echeverri, el arquero Reyes despejó corto al costado y el exVélez definió fuerte asegurando el 1-0 del equipo de Mascherano.

Embed #Preolímpico



Así abrió el marcador Thiago Almada.pic.twitter.com/cdwI1fU1iR — Selección Argentina (@Argentina) January 31, 2024

Ya en la segunda parte, a los 11, Almada puso el 2-0 de penal con un remate al ángulo que el arquero Reyes no llegó a contener.

Embed #Preolímpico



De penal, Thiago Almada convertía el segundo tanto argentino.pic.twitter.com/wjoNinamQ0 — Selección Argentina (@Argentina) January 31, 2024

A los 15 minutos, tras una gran jugada sobre la izquierda de Pablo Solari y Juan Nardoni, la pelota le quedó a Almada que se sacó un jugador de encima y encaró al arquero Reyes. Ante el achique, el exVélez dio el pase atrás para que Santiago Castro, otro ex jugador del “Fortín”, remate y ponga el 3-0 con el arco vacío.

Embed #Preolímpico



De Almada para Castro para el tercero Albiceleste.pic.twitter.com/a5eMK3YoEl — Selección Argentina (@Argentina) January 31, 2024

Aarón Quiros, a diez minutos del final, puso el 4-0 en una pelota parada. Tras una serie de rebotes, la pelota le quedó al jugador de Banfield que definió mano a mano ante el arquero Reyes. Sobre el final, Luciano Gondou marcó el quinto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1752493962567336266&partner=&hide_thread=false ¡PALIZA DE ARGENTINA!



A los 79', y 4 minutos después de su ingreso, Quirós puso el ¡4-0! de la Albiceleste ante #Chile. #PreolímpicoEnTyCSports pic.twitter.com/7e1Chbbn7G — TyC Sports (@TyCSports) January 31, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1752495190319788173&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ EL QUINTO!



Sobre el cierre del partido, Gondou -que había ingresado a los 64'- decretó el 5-0 de #Argentina ante #Chile. #PreolímpicoEnTyCSports pic.twitter.com/5vItFiHIP2 — TyC Sports (@TyCSports) January 31, 2024

Resumen del Argentina 5 – Chile 0

Estadio: Polideportivo Misael Delgado, Carabobo, Venezuela.

Argentina: Leandro Brey; Valentín Barco, Nicolás Valentini, Joaquín García, Gonzalo Lujan; Claudio Echeverri, Juan Nardoni, Thiago Almada, Ezequiel Fernández; Santiago Castro y Pablo Solari. DT: Javier Mascherano.

Chile: Vicente Reyes; Valentín Vidal, Jonathan Villagra, Matías Vasquez, Joaquín Gutiérrez; Vicente Pizarro, Renato Cordero, César Pérez; Damián Pizarro, Alexander Aravena y Lucas Cepeda. DT: Nicolás Cordova.

Goles: en el primer tiempo: 44m. Thiago Almada (A). En el segundo tiempo: 11m. Thiago Almada (A); 15m. Santiago Castro (A); 35m. Aarón Quiros (A); 45m. Luciano Gondou (A)

Cambios: en el primer tiempo: 18m. Juan Sforza por Joaquín García (A). En el segundo tiempo: 17m. Lucas Assadi por Lucas Cepeda (C), Clemente Montes por Matías Vasquez (C), Jeisson Fuentealba por Renato Cordero (C), Luciano Gondou por Thiago Almada (A) y Federico Redondo por Ezequiel Fernández (A); 30m. Aarón Quiros por Valentín Barco (A), Estebán Matus por César Pérez (C); 38m. Luciano Arriagada García por Damían Pizarro (C).