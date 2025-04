Explotó la bomba en Alpine: el fuerte reclamo que hizo Jack Doohan en la F1

“Necesitamos hacer estrategias más simples y no ponernos tanta presión. Fue un día muy difícil, uno de mis días más difíciles en la Fórmula 1. Una combinación de cosas, al principio no se veía tan terrible. Me sentí cómodo en las primeras vueltas pero la estrategia fue un poco aventurera”, expresó Doohan en dialogo con el sitio oficial de la F1.