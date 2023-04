Diego Maradona vs. Alejandro Mancuso: lo que no sabías de la pelea de la Selección

Diego Maradona no tuvo un buen paso por el equipo.

Pasan los años y siempre se recordará el paso de Diego Maradona como entrenador de la Selección de fútbol de Argentina, desde esa clasificación en las últimas fechas de las Eliminatorias, las extrañas convocatorias y el golpazo del Mundial 2010 en Sudáfrica. na de las grandes ausencias para esa Copa del Mundo fue la de Javier Zanetti, que también había quedado afuera de la lista en Alemania 2006. Sobre ese tema, Alejandro Mancuso rompió el silencio y reveló porqué no llevaron al Pupi. “Zanetti no fue un tema futbolístico, se lo deja afuera del plantel por un tema de grupo. Ahí fue nuestro gran error. Lo que digo es que los problemas grupales, en ese nivel de jugadores, se tienen que solucionar puertas para adentro”, comentó el ex ayudante de campo de Diego, en Acá hay buen fútbol de Radio La Red.