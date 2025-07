Raúl Roitman en Aconcagua Radio: "Julio era temporada alta y ahora estamos al 50%"

Entrevista Nazarena Bauso en Aconcagua Radio: "La pobreza no es solo cuestión de ingreso, sino de derechos"

13 de junio, otoño, invierno, clima, tiempo, parque san martin, pronostico, turismo, turistas, frio.jpg Con la finalización de las vacaciones de invierno en Mendoza, la ocupación hotelera presenta cifras preocupantes Foto: Yemel Fil

Las expectativas de crecimiento no parecen tan optimistas ante el feriado del 25 de julio, que al ser un feriado provincial no atraerá el mismo nivel de turismo que eventos nacionales anteriores. "No se espera un gran flujo, ya que los mendocinos ya disfrutaron de sus vacaciones hace poco", explicó Roitman.