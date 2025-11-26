26 de noviembre de 2025
Cintia Coronel en Aconcagua Radio: "Los salarios de empleadas de casas particulares quedan por detrás"

En diálogo con Aconcagua Radio, la abogada especialista en derechos laborales comentó la situación actual de las empleadas domésticas. Escuchá la nota completa.

Cintia Coronel en Aconcagua Radio: "Los salarios de empleadas de casa particular quedan por detrás"

 Por Aconcagua Radio

En Aconcagua Radio se analizó la situación de las trabajadoras de casas particulares en Mendoza, quienes se quedaron sin sede y sin obra social en la provincia. En este contexto, Hermoso Caos dialogó con la abogada especialista en derechos laborales, Cintia Coronel, quien advirtió que los salarios del sector “siempre quedan un poco más atrás que el resto”.

Coronel explicó que el régimen contempla cinco categorías y dos modalidadescon retiro y sin retiro—. “En las casas más grandes tenemos a la supervisora, que coordina las tareas del resto del personal doméstico. Quienes trabajan con retiro cobran $3.684 la hora, y $4.034 sin retiro”, detalló.

Otra categoría es la de cocina, correspondiente a tareas específicas: “Ganan $3.488 con retiro y $3.823 sin retiro”.

El salario mínimo: un piso, no un techo

“Es muy bajo: estos valores son por hora. Pero cuando trabajan más de 24 horas semanales, pasan a tener un sueldo mensualizado. El más alto es de $512.000”, indicó Coronel.

Aclaró que estos montos representan el salario mínimo, es decir, un punto de partida. Por eso, enfatizó la importancia de acordar entre trabajadoras y empleadores las condiciones, responsabilidades y características reales del trabajo.

“Este es el salario mínimo. Es fundamental pactar el transporte, conocer cuántas habitaciones hay, si hay niños o animales. Todo requiere un acuerdo acorde a la situación laboral. Por eso es necesario el asesoramiento”, subrayó.

Trabajadoras de casas particulares sin obra social: qué hacer

“La obra social de casas particulares, al menos en Mendoza, ha cerrado”, afirmó Coronel. Frente a esto, subrayó la importancia de que los empleadores paguen aportes y contribuciones y que las trabajadoras acudan a la Superintendencia de Servicios de Salud para elegir una obra social sindical.

Asimismo, recomendó que los empleadores pregunten periódicamente por los controles de salud: “Si se realizan estudios cada seis meses, disminuyen las ausencias. Muchas trabajadoras no están acostumbradas a cuidarse, sino a cuidar. Cuando no tienen obra social y deben ir a una salita, entre la espera y la atención terminan faltando”.

Coronel también recordó que, aunque las empleadas trabajen pocas horas por semana, deben ser igualmente registradas. Esto brinda protección a ambas partes y evita riesgos legales.

Escuchá la entrevista completa a Cintia Coronel y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

