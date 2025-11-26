Cintia Coronel en Aconcagua Radio: "Los salarios de empleadas de casas particulares quedan por detrás"

Cintia Coronel en Aconcagua Radio: "Los salarios de empleadas de casa particular quedan por detrás"

En Aconcagua Radio se analizó la situación de las trabajadoras de casas particulares en Mendoza, quienes se quedaron sin sede y sin obra social en la provincia. En este contexto, Hermoso Caos dialogó con la abogada especialista en derechos laborales, Cintia Coronel , quien advirtió que los salarios del sector “ siempre quedan un poco más atrás que el resto ”.

Coronel explicó que el régimen contempla cinco categorías y dos modalidades — con retiro y sin retiro —. “En las casas más grandes tenemos a la supervisora , que coordina las tareas del resto del personal doméstico. Quienes trabajan con retiro cobran $3.684 la hora , y $4.034 sin retiro ”, detalló.

Otra categoría es la de cocina , correspondiente a tareas específicas: “Ganan $3.488 con retiro y $3.823 sin retiro ”.

“Es muy bajo: estos valores son por hora . Pero cuando trabajan más de 24 horas semanales , pasan a tener un sueldo mensualizado . El más alto es de $512.000 ”, indicó Coronel.

Aclaró que estos montos representan el salario mínimo, es decir, un punto de partida. Por eso, enfatizó la importancia de acordar entre trabajadoras y empleadores las condiciones, responsabilidades y características reales del trabajo.

“Este es el salario mínimo. Es fundamental pactar el transporte, conocer cuántas habitaciones hay, si hay niños o animales. Todo requiere un acuerdo acorde a la situación laboral. Por eso es necesario el asesoramiento”, subrayó.

Trabajadoras de casas particulares sin obra social: qué hacer

“La obra social de casas particulares, al menos en Mendoza, ha cerrado”, afirmó Coronel. Frente a esto, subrayó la importancia de que los empleadores paguen aportes y contribuciones y que las trabajadoras acudan a la Superintendencia de Servicios de Salud para elegir una obra social sindical.

Asimismo, recomendó que los empleadores pregunten periódicamente por los controles de salud: “Si se realizan estudios cada seis meses, disminuyen las ausencias. Muchas trabajadoras no están acostumbradas a cuidarse, sino a cuidar. Cuando no tienen obra social y deben ir a una salita, entre la espera y la atención terminan faltando”.

Coronel también recordó que, aunque las empleadas trabajen pocas horas por semana, deben ser igualmente registradas. Esto brinda protección a ambas partes y evita riesgos legales.

