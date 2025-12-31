Video: otra jornada con fuertes tormentas y granizo afectó a varias localidades de Mendoza

Por segundo día consecutivo, un fuerte temporal afectó este miércoles a distintas zonas de Mendoza , con lluvias intensas, tormentas eléctricas y caída de granizo en algunos sectores , según los reportes que fue emitiendo la Dirección de Defensa Civil a lo largo de la jornada.

Tal como había ocurrido el martes, las precipitaciones tuvieron especial intensidad en áreas del Gran Mendoza, zona Este, Valle de Uco y sectores de montaña , generando complicaciones en rutas y un aumento de caudales en puntos sensibles.

De acuerdo a los informes oficiales, las lluvias comenzaron a desarrollarse con fuerza durante el mediodía/tarde , cumpliendo en gran parte lo anticipado por el pronóstico. Entre los puntos con mayor impacto , se destacaron:

Para el jueves 1 de enero , el pronóstico indica cielo despejado durante la mañana , con convección localizada por la tarde en el oeste del Gran Mendoza y posible actividad aislada en el sur provincial , especialmente en General Alvear y el sur de San Rafael.

Se registró caída de granizo en algunas localidades de Mendoza, por las fuertes tormentas.

Zona Sur : también hubo actividad en rutas clave, como la 144 , entre El Desvío y Las Salinas, además de lluvias en áreas cercanas a Agua del Toro.

Norte y oeste provincial : se registraron lluvias sobre la ruta 149 , al norte de Uspallata, y en zonas cercanas a Jocolí y Tres de Mayo, algunas de ellas con granizo pequeño .

Valle de Uco : las precipitaciones fueron moderadas a intensas en sectores de Tunuyán y San Carlos , como Vista Flores, Campo Los Andes y Pareditas, con episodios que se intensificaron hacia la tarde.

Alta Montaña y precordillera : se reportaron tormentas fuertes con granizo en Cacheuta, Potrerillos, El Salto y Las Vegas , lo que provocó, al igual que el martes , un aumento de caudales y complicaciones en las rutas 7 y 89 .

Gran Mendoza y alrededores : hubo lluvias muy intensas y granizo pequeño en El Challao y La Favorita , que impactaron en una amplia franja del oeste de Ciudad de Mendoza , Papagayos y el oeste de Las Heras . El núcleo de tormenta también alcanzó al aeropuerto provincial y a la ruta nacional 40 .

Zona Este y rural : se registraron lluvias intensas y caída de granizo en campos del este de San Martín , el sur de Rivadavia , Colonia Montecaseros y áreas rurales del este de Lavalle , con afectación en cultivos.

No se descarta la caída de granizo, sobre todo durante la noche en sectores del sur. Además, podría registrarse viento Zonda leve y muy localizado en Malargüe, entre las 15 y las 20.

Cómo estará el tiempo en Mendoza el viernes 2 de enero

El viernes 2 de enero comenzará con viento sur-norte moderado en toda la provincia y probables tormentas durante la madrugada, principalmente en el Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco.

Según el pronóstico, no se esperan tormentas para la tarde y la noche del viernes, con un descenso de la temperatura máxima, que rondará los 30 grados, marcando un leve alivio tras varios días de calor e inestabilidad.