Video: otra jornada con fuertes tormentas y granizo afectó a varias localidades de Mendoza

Por segundo día consecutivo, un fuerte temporal afectó este miércoles a distintas zonas de Mendoza, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y caída de granizo en algunos sectores, según los reportes que fue emitiendo la Dirección de Defensa Civil a lo largo de la jornada.
Tal como había ocurrido el martes, las precipitaciones tuvieron especial intensidad en áreas del Gran Mendoza, zona Este, Valle de Uco y sectores de montaña, generando complicaciones en rutas y un aumento de caudales en puntos sensibles.
#Tormenta | Un intenso temporal afectó a Potrerillos, con lluvias intensas, caída de granizo de pequeño tamaño y fuertes truenos que se oyeron en distintos puntos de la zona. La tormenta tomó por sorpresa a residentes y turistas que visitaban la zona. La tormenta provocó un descenso abrupto de la temperatura y algunas dificultades transitorias para circular. Se solicita extremar las precauciones al desplazarse, sobre todo en rutas y sectores próximos a cauces naturales, ante el riesgo de crecidas repentinas a causa de las precipitaciones.
Las zonas más afectadas por el temporal este 31 de diciembre en Mendoza
De acuerdo a los informes oficiales, las lluvias comenzaron a desarrollarse con fuerza durante el mediodía/tarde, cumpliendo en gran parte lo anticipado por el pronóstico. Entre los puntos con mayor impacto, se destacaron:
Zona Este y rural: se registraron lluvias intensas y caída de granizo en campos del este de San Martín, el sur de Rivadavia, Colonia Montecaseros y áreas rurales del este de Lavalle, con afectación en cultivos.
Gran Mendoza y alrededores: hubo lluvias muy intensas y granizo pequeño en El Challao y La Favorita, que impactaron en una amplia franja del oeste de Ciudad de Mendoza, Papagayos y el oeste de Las Heras. El núcleo de tormenta también alcanzó al aeropuerto provincial y a la ruta nacional 40.
Alta Montaña y precordillera: se reportaron tormentas fuertes con granizo en Cacheuta, Potrerillos, El Salto y Las Vegas, lo que provocó, al igual que el martes, un aumento de caudales y complicaciones en las rutas 7 y 89.
Valle de Uco: las precipitaciones fueron moderadas a intensas en sectores de Tunuyán y San Carlos, como Vista Flores, Campo Los Andes y Pareditas, con episodios que se intensificaron hacia la tarde.
Norte y oeste provincial: se registraron lluvias sobre la ruta 149, al norte de Uspallata, y en zonas cercanas a Jocolí y Tres de Mayo, algunas de ellas con granizo pequeño.
Zona Sur: también hubo actividad en rutas clave, como la 144, entre El Desvío y Las Salinas, además de lluvias en áreas cercanas a Agua del Toro.
Qué se espera para este jueves 1° de enero: ¿siguen las tormentas en Mendoza?
Para el jueves 1 de enero, el pronóstico indica cielo despejado durante la mañana, con convección localizada por la tarde en el oeste del Gran Mendoza y posible actividad aislada en el sur provincial, especialmente en General Alvear y el sur de San Rafael.
No se descarta la caída de granizo, sobre todo durante la noche en sectores del sur. Además, podría registrarse viento Zonda leve y muy localizado en Malargüe, entre las 15 y las 20.
Cómo estará el tiempo en Mendoza el viernes 2 de enero
El viernes 2 de enero comenzará con viento sur-norte moderado en toda la provincia y probables tormentas durante la madrugada, principalmente en el Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco.
Según el pronóstico, no se esperan tormentas para la tarde y la noche del viernes, con un descenso de la temperatura máxima, que rondará los 30 grados, marcando un leve alivio tras varios días de calor e inestabilidad.