31 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Cómo sigue el tiempo?

Video: otra jornada con fuertes tormentas y granizo afectó a varias localidades de Mendoza

Tal como había ocurrido el martes, un nuevo temporal con lluvias intensas y granizo golpeó a distintos puntos de la provincia, con impacto en rutas, campos y zonas urbanas.

La lluvia precipitó con fuerza en algunas localidades de Mendoza.

La lluvia precipitó con fuerza en algunas localidades de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Por segundo día consecutivo, un fuerte temporal afectó este miércoles a distintas zonas de Mendoza, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y caída de granizo en algunos sectores, según los reportes que fue emitiendo la Dirección de Defensa Civil a lo largo de la jornada.

Tal como había ocurrido el martes, las precipitaciones tuvieron especial intensidad en áreas del Gran Mendoza, zona Este, Valle de Uco y sectores de montaña, generando complicaciones en rutas y un aumento de caudales en puntos sensibles.

Lee además
Cómo estará el tiempo en Mendoza para el 31 de diciembre y Año Nuevo.
Pronóstico

Cómo estará el tiempo en Mendoza para el 31 de diciembre y Año Nuevo
Calor en la provincia de Mendoza para este lunes.
EL CLIMA

Caluroso y tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Tormenta | Un intenso temporal afectó a Potrerillos, con lluvias intensas, caída de granizo de pequeño tamaño y fuertes truenos que se oyeron en distintos puntos de la zona. La tormenta tomó por sorpresa a residentes y turistas que visitaban la zona. La tormenta provocó un descenso abrupto de la temperatura y algunas dificultades transitorias para circular. Se solicita extremar las precauciones al desplazarse, sobre todo en rutas y sectores próximos a cauces naturales, ante el riesgo de crecidas repentinas a causa de las precipitaciones. Más noticias en sitioandino.com #lluvia #tormentas #granizo #Potrerillos"
View this post on Instagram

Las zonas más afectadas por el temporal este 31 de diciembre en Mendoza

De acuerdo a los informes oficiales, las lluvias comenzaron a desarrollarse con fuerza durante el mediodía/tarde, cumpliendo en gran parte lo anticipado por el pronóstico. Entre los puntos con mayor impacto, se destacaron:

  • Zona Este y rural: se registraron lluvias intensas y caída de granizo en campos del este de San Martín, el sur de Rivadavia, Colonia Montecaseros y áreas rurales del este de Lavalle, con afectación en cultivos.

  • Gran Mendoza y alrededores: hubo lluvias muy intensas y granizo pequeño en El Challao y La Favorita, que impactaron en una amplia franja del oeste de Ciudad de Mendoza, Papagayos y el oeste de Las Heras. El núcleo de tormenta también alcanzó al aeropuerto provincial y a la ruta nacional 40.

  • Alta Montaña y precordillera: se reportaron tormentas fuertes con granizo en Cacheuta, Potrerillos, El Salto y Las Vegas, lo que provocó, al igual que el martes, un aumento de caudales y complicaciones en las rutas 7 y 89.

  • Valle de Uco: las precipitaciones fueron moderadas a intensas en sectores de Tunuyán y San Carlos, como Vista Flores, Campo Los Andes y Pareditas, con episodios que se intensificaron hacia la tarde.

  • Norte y oeste provincial: se registraron lluvias sobre la ruta 149, al norte de Uspallata, y en zonas cercanas a Jocolí y Tres de Mayo, algunas de ellas con granizo pequeño.

  • Zona Sur: también hubo actividad en rutas clave, como la 144, entre El Desvío y Las Salinas, además de lluvias en áreas cercanas a Agua del Toro.

granizo valle de uco
Se registr&oacute; ca&iacute;da de granizo en algunas localidades de Mendoza, por las fuertes tormentas.

Se registró caída de granizo en algunas localidades de Mendoza, por las fuertes tormentas.

Qué se espera para este jueves 1° de enero: ¿siguen las tormentas en Mendoza?

Para el jueves 1 de enero, el pronóstico indica cielo despejado durante la mañana, con convección localizada por la tarde en el oeste del Gran Mendoza y posible actividad aislada en el sur provincial, especialmente en General Alvear y el sur de San Rafael.

No se descarta la caída de granizo, sobre todo durante la noche en sectores del sur. Además, podría registrarse viento Zonda leve y muy localizado en Malargüe, entre las 15 y las 20.

Cómo estará el tiempo en Mendoza el viernes 2 de enero

El viernes 2 de enero comenzará con viento sur-norte moderado en toda la provincia y probables tormentas durante la madrugada, principalmente en el Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco.

Según el pronóstico, no se esperan tormentas para la tarde y la noche del viernes, con un descenso de la temperatura máxima, que rondará los 30 grados, marcando un leve alivio tras varios días de calor e inestabilidad.

Temas
Seguí leyendo

Calor extremo y tormentas con posible granizo: el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Sitio Andino te desea ¡Feliz Año Nuevo!

La contundente respuesta de OSEP a un comunicado del Círculo Médico de Mendoza

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Tras el aumento de los casos de sífilis, Mendoza activa una nueva estrategia sanitaria

Delfines exponen un comportamiento animal nunca visto en las profundidades del océano

Confirman el primer caso de gripe H3N2 en Mendoza: quién es el paciente y por qué aún no hay circulación comunitaria

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Atención conductores: ¿hasta qué hora estarán abiertas las estaciones de servicio durante Año Nuevo?
A tener en cuenta

Durante Año Nuevo, estos serán los horarios de las estaciones de servicio de Mendoza

¿El Banco Nación te depositó dinero por error? Te contamos lo que hay que hacer
"Ayudín" de fin de año

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

Ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección de Martín Fierro y 25 de Mayo
La moto era robada

Murió un motociclista tras un choque con un colectivo en Las Heras

Accidente vial: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar
Son oriundos de San Carlos

Tragedia en Alta Montaña: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar