Zonda leve y ascenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de octubre en Mendoza

Cómo estará el tiempo en el Día de la Madre en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este domingo 19 de octubre —cuando se celebra el Día de la Madre— una jornada algo nublada y con ascenso de la temperatura, además de vientos moderados del noreste. En el sur provincial podrían registrarse tormentas durante la noche, mientras que en cordillera se espera nubosidad variable.

De acuerdo con el informe oficial, el viento norte predominará desde el amanecer y se mantendrá durante todo el día, con velocidades promedio de 45 km/h en la franja Este y ráfagas más intensas durante la tarde. En La Paz, las condiciones ventosas podrían prolongarse incluso después de la medianoche.

Además, entre las 13 y las 20 se prevé la presencia de Zonda débil, que afectará principalmente la precordillera y el departamento de Malargüe.

En cuanto a la nubosidad, el Sur y La Paz amanecerán con cielo seminublado, pero el panorama cambiará hacia el mediodía, con cielos despejados en gran parte del llano. Hacia la noche, entre las 20 y las 2 del lunes, podría producirse actividad convectiva sobre el sur de San Rafael y General Alvear, lo que aumentaría la probabilidad de tormentas aisladas.

En alta montaña, el cielo estará seminublado, con mejoras a partir de las 15 y sin previsión de precipitaciones. La temperatura promedio en el llano rondará los 30°C en su máxima, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 14°C tanto en el Sur como en el Norte provincial. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Lunes 20 de octubre : Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera. Se espera la presencia de viento Zonda entre las 13 y las 20, afectando a la precordillera, Malargüe y sur de Malargüe, con velocidades promedio de 35 km/h. También alcanzaría el Valle de Uspallata con menor intensidad. Máxima: 30°C. | Mínima (Norte y Este): 15°C.

Martes 21 de octubre : Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 30°C | Mínima: 15°C.

Miércoles 22 de octubre: Parcialmente nublado a poco nuboso con descenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 29°C | Mínima: 14°C.