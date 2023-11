Zonda: Defensa Civil recomendó suspender todas las actividades para este viernes 17 de noviembre

“En cuanto a la prevención, hemos recomendado suspender todas las actividades al aire libre que puedan realizarse en Mendoza porque el 85% de la provincia está bajo alerta naranja. Esto incluye: partidos de cualquier deporte, entrenamientos, juegos, actividades recreativas, náuticas, en fin, todo lo que se realice al aire libre, especialmente en el transcurso de este viernes. Por eso, hemos sugerido suspender y reprogramar”, indicó Burrieza.

“Las recomendaciones no son solamente para el Gobierno sino también para la población. Es muy importante que la ciudadanía se mantenga a resguardo y tener cuidado con el arbolado público, el tendido eléctrico, evitar todo lo que implica riesgo y peligro para la integridad de las personas para que evitar heridos o tragedias. Revisar dónde estacionar vehículos por el tema de la caída de árboles. Tener precaución por las altas temperaturas y la baja presión, mantenerse hidratado y cuidar de bebés y adultos mayores, de hipertensos. No realizar actividades de esfuerzo físico porque también pueden ser peligrosas y por favor, no encender fuego, no hacerlo ni siquiera en los lugares donde está permitido, este viernes, no hay que prender fuego porque puede desencadenar incendios. Es importante que todas las personas tomemos consciencia sobre los riesgos de este fenómeno y actuemos en consecuencia”, enfatizó.

incendio fuego zonda bomberos.jpeg

Qué pasará con las clases y el partido en el Malvinas Argentinas

“Nosotros trabajamos de forma conjunta con el Gobierno de Mendoza y hemos avisado sobre las alertas, el pronóstico y cuál es la tendencia del viento que nosotros tenemos. Ahora, tanto la Dirección General de Escuelas (DGE) como la Subsecretaría de Deportes comunicarán oportunamente la decisión que tomen al respecto”, expresó el titular de Defensa Civil.

En este sentido, desde la Subsecretaría de Deportes, comandada por Federico Chiapetta, y que depende del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, avisaron que tomarán la decisión durante el transcurso de la tarde de este jueves o este viernes por la mañana.

“Es un monitoreo constante pero siempre con la premisa de velar por la integridad física de la ciudadanía. A este partido asistirán más de 30 mil personas que van a estar desplazándose por el Parque General San Martín y, como se sabe, hay muchos árboles y tendido eléctrico por lo que se está evaluando y el Gobierno tomará la decisión de proteger a los ciudadanos”, dijeron desde la cartera.

Se espera que desde la DGE comuniquen esta tarde la decisión que han tomado respecto a la suspensión de clases no sólo en el sur provincial para este jueves en el turno vespertino sino para la jornada de este viernes cuando el Zonda se extienda a toda la provincia.