WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde el 31 de octubre: este es el motivo

A partir del 31 de octubre y durante noviembre , la aplicación de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en una amplia lista de celulares Android y iPhone antiguos . La medida, impulsada por Meta Platforms , busca reforzar la seguridad, mejorar el rendimiento del servicio y adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas.

Esta decisión afectará a miles de usuarios en todo el mundo , especialmente a quienes conservan teléfonos con más de una década de antigüedad. En el caso de las tablets , la actualización no tendrá impacto directo, ya que la aplicación no cuenta con una versión oficial compatible para Android ni iPad .

Con cada actualización, WhatsApp introduce nuevas funciones de cifrado, capas de seguridad y mejoras internas que requieren hardware moderno. Los dispositivos antiguos no pueden soportar estos cambios, además de que sus versiones de sistema operativo dejan de recibir parches de seguridad .

La empresa aclara que no se trata de una falla en los equipos, sino de un proceso planificado para proteger la información y garantizar un funcionamiento seguro del servicio.

En la práctica, los usuarios con equipos afectados comenzarán a notar errores al enviar mensajes, lentitud o fallas al abrir chats, hasta que finalmente la app deje de funcionar por completo.

Requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp

A partir de este mes, la aplicación solo será compatible con:

Android 5.1 o superior

iOS 15.2 o superior

Los teléfonos que aún puedan actualizar su sistema operativo podrán conservar la aplicación, mientras que los que no soporten nuevas versiones deberán migrar la cuenta a un dispositivo más reciente.

Los usuarios con equipos afectados comenzarán a notar errores al enviar mensajes, lentitud o fallas al abrir chats

Los equipos sin soporte dejarán de recibir actualizaciones, quedarán vulnerables a ataques y podrían presentar fallas graves en el uso diario. Meta recomienda realizar una copia de seguridad y no utilizar versiones no oficiales de la app.

Modelos de Android que perderán acceso

Entre los modelos más antiguos que dejarán de tener soporte se encuentran dispositivos de Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei y HTC, como:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5

Motorola: Moto G (1.ª gen), Moto E (2014)

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2

Otros: Huawei Ascend Mate 2, HTC One M8

Modelos de iPhone sin soporte

Los iPhone con iOS 15.1 o anterior también quedarán fuera de la plataforma. Los modelos afectados incluyen:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

En los equipos que no puedan actualizarse más allá de iOS 12, el acceso se perderá definitivamente.

Qué hacer si tu celular está en la lista

Los usuarios deben verificar si pueden actualizar el sistema operativo. Si no es posible, la única alternativa es migrar la cuenta a un dispositivo compatible. Antes de hacerlo, se recomienda crear una copia de seguridad manual en Google Drive o iCloud, para no perder conversaciones ni archivos importantes.

WhatsApp también advierte sobre los riesgos de instalar aplicaciones modificadas o no oficiales, que pueden comprometer la seguridad y la privacidad de los datos.

Fuente: Infobae