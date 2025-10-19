19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde el 31 de octubre: este es el motivo

Meta confirmó que WhatsApp dejará sin soporte a modelos antiguos que no cumplen con los requisitos de seguridad. Qué hacer y cómo resguardar los datos.

Qué hacer y cómo resguardar los datos

Qué hacer y cómo resguardar los datos

Esta decisión afectará a miles de usuarios en todo el mundo, especialmente a quienes conservan teléfonos con más de una década de antigüedad. En el caso de las tablets, la actualización no tendrá impacto directo, ya que la aplicación no cuenta con una versión oficial compatible para Android ni iPad.

Lee además
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre
El descubrimiento sobre la proteína ID4 representa una luz de esperanza hacia tratamientos contra el cáncer de mama.
Esperanzador hallazgo

Científicos mendocinos descubren una proteína clave en el cáncer de mama más agresivo

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos teléfonos

Con cada actualización, WhatsApp introduce nuevas funciones de cifrado, capas de seguridad y mejoras internas que requieren hardware moderno. Los dispositivos antiguos no pueden soportar estos cambios, además de que sus versiones de sistema operativo dejan de recibir parches de seguridad.

whatsapp-1.webp
La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en una amplia lista de celulares Android y iPhone antiguos

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en una amplia lista de celulares Android y iPhone antiguos

La empresa aclara que no se trata de una falla en los equipos, sino de un proceso planificado para proteger la información y garantizar un funcionamiento seguro del servicio.

En la práctica, los usuarios con equipos afectados comenzarán a notar errores al enviar mensajes, lentitud o fallas al abrir chats, hasta que finalmente la app deje de funcionar por completo.

Requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp

A partir de este mes, la aplicación solo será compatible con:

  • Android 5.1 o superior

  • iOS 15.2 o superior

Los teléfonos que aún puedan actualizar su sistema operativo podrán conservar la aplicación, mientras que los que no soporten nuevas versiones deberán migrar la cuenta a un dispositivo más reciente.

Whatsapp limita los mensajes reenviados solo se podran enviar una vez por cada chat
Los usuarios con equipos afectados comenzarán a notar errores al enviar mensajes, lentitud o fallas al abrir chats

Los usuarios con equipos afectados comenzarán a notar errores al enviar mensajes, lentitud o fallas al abrir chats

Los equipos sin soporte dejarán de recibir actualizaciones, quedarán vulnerables a ataques y podrían presentar fallas graves en el uso diario. Meta recomienda realizar una copia de seguridad y no utilizar versiones no oficiales de la app.

Modelos de Android que perderán acceso

Entre los modelos más antiguos que dejarán de tener soporte se encuentran dispositivos de Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei y HTC, como:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5

  • Motorola: Moto G (1.ª gen), Moto E (2014)

  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3

  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2

  • Otros: Huawei Ascend Mate 2, HTC One M8

Modelos de iPhone sin soporte

Los iPhone con iOS 15.1 o anterior también quedarán fuera de la plataforma. Los modelos afectados incluyen:

  • iPhone 5

  • iPhone 5C

  • iPhone 5s

  • iPhone 6

  • iPhone 6 Plus

En los equipos que no puedan actualizarse más allá de iOS 12, el acceso se perderá definitivamente.

Qué hacer si tu celular está en la lista

Los usuarios deben verificar si pueden actualizar el sistema operativo. Si no es posible, la única alternativa es migrar la cuenta a un dispositivo compatible. Antes de hacerlo, se recomienda crear una copia de seguridad manual en Google Drive o iCloud, para no perder conversaciones ni archivos importantes.

WhatsApp también advierte sobre los riesgos de instalar aplicaciones modificadas o no oficiales, que pueden comprometer la seguridad y la privacidad de los datos.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Los mensajes de Javier Milei y Alfredo Cornejo por el Día de la Madre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Cáncer de mama: se prevé un fuerte aumento de la mortalidad en la provincia de Mendoza

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 19 de octubre

Día de la madre: tres historias de vida que celebran la maternidad en todas sus formas

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

El árbitro recibió amenazas y decidió no continuar el partido del Reducido de la Primera Nacional.

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Te Puede Interesar

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio
Matriz productiva

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio

Por Marcelo López Álvarez
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El descubrimiento sobre la proteína ID4 representa una luz de esperanza hacia tratamientos contra el cáncer de mama.
Esperanzador hallazgo

Científicos mendocinos descubren una proteína clave en el cáncer de mama más agresivo

Por Celeste Funes