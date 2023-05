WhatsApp: cómo recuperar mensajes y conversaciones borradas

Los mensajes eliminados de Whatsapp , la popular aplicación de mensajería instantánea, a menudo contienen información importante a la que puede ser necesario acceder en algún momento. Afortunadamente, existen formas de recuperar esos mensajes borrados, ya sea que los hayamos enviado nosotros mismos o los hayamos recibido con la indicación "se eliminó este mensaje". Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la otra persona decidió borrarlos, tal vez sea mejor no leerlos para evitar posibles conflictos.

Copia de seguridad

Una de las formas más efectivas de recuperar mensajes eliminados es a través de la copia de seguridad. Para ello, es necesario tener activada la opción de copia de seguridad diaria y proceder a desinstalar y volver a instalar la aplicación. Al hacerlo, se nos dará la opción de restaurar los mensajes desde la última copia de seguridad, lo que hará que aparezcan nuevamente en nuestra pantalla todos los mensajes enviados y recibidos antes de ser eliminados. Es importante tener en cuenta que los mensajes enviados y recibidos después de la última copia de seguridad no podrán ser recuperados. Además, es posible que los archivos multimedia adjuntos a los mensajes no se guarden siempre, por lo que podrían perderse si no se encuentran en la galería del dispositivo. Esta opción está disponible tanto para usuarios de Android como de iPhone.