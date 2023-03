VPH: la causa principal de un cáncer que provoca 60 muertes al año en Mendoza

Este 4 de marzo fue el Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV) . Si bien no es la única causa, es uno de los factores principales en la incidencia de casos de cáncer de cuello de útero en Mendoza , el país y el mundo. La importancia de los controles y del uso del preservativo como medidas clave de prevención.

“En promedio, en Mendoza se detectan 250 casos de cáncer de cuello por año y 60 mujeres mueren por esta causa anualmente . Hay muchos subtipos dentro del VPH. Sin embargo, los que siempre han estado más relacionados al desarrollo de esta enfermedad son el 16 y el 18, vinculados con las lesiones más malignas . Sin embargo, se trata de ampliar la cobertura porque si bien algunos no tienen relación directa con este tipo de cáncer, sí son responsables de la aparición de lesiones benignas como las verrugas, por ejemplo, por lo que siempre es bueno prevenirlas en conjunto con otras medidas de salud sexual y la vacunación”, explicó Valentina Albornoz, jefa del programa provincial de Salud Reproductiva de la provincia.

“El preservativo es el único método capaz de prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VPH, no atraviesa el látex. Por este motivo, se hace mucho hincapié en el buen uso del preservativo. En todo momento del acto sexual tenemos predisposición al contagio por lo que condón siempre es bueno y es el único método efectivo contra el cáncer de cuello uterino y contra cualquier otra ITS, si se utiliza de la manera adecuada”, agregó la profesional.