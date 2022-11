Cáncer de cuello uterino: un test permite detectar virus peligrosos

“Es por esta particularidad que la mortalidad por este tipo de cáncer es mucho menor que la de cáncer de mama. El 80% de las personas sexualmente activas tiene en algún momento el VPH, es muy común. El tema es que hay algunos subtipos de este virus que son más agresivos y en algunos casos, progresa y puede producir la enfermedad. Sin embargo, es muy importante destacar que tener VPH no es sinónimo de tener cáncer”, comenzó a explicar Santiago Orrico, titular del Programa de Prevención y Detección Precoz de Cáncer de Cérvix y Mama de Mendoza.

“Incluso, diría que de ese 80%, sólo el 1% ó 2% va a desarrollar un cáncer si no hacemos nada. La tasa de curación espontánea es muy alta, el tema es que ese 1% es significativo si tenemos en cuenta la población en números reales. No obstante, no sólo que las lesiones pueden detectarse muchos años antes de que desarrolle la enfermedad sino que también existe un test que permite identificar, dentro de los tipos de VPH, a los de mayor peligrosidad, es decir, a aquellos que tienen capacidad de generar lesiones cancerosas”, agregó el profesional.