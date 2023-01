Viral: la hilarante situación tipo "Chavo del 8" en un taller mecánico

El video gracioso muestra a André Cruz, de 20 años, quien trabaja como vendedor en el taller de Luiz Carlos, quien es también el padre de su pareja. Tal como se aprecia en las imágenes, el joven coloca la guía vertical de la cortina del local, pero la pieza no queda firme y cae . En su trayectoria hacia el suelo, el objeto impacta sobre los pies del sexagenario , que estaba sentado en una silla y no esperaba que —literalmente— le cayera un fierro encima.

Entrevistado por el citado medio, André contó cómo ocurrió el doble accidente. Según declaró, la guía tiene una traba que, al contrario de lo que él creía, no se accionó debidamente al colocarla. “No se cerró, tiene toda una forma de posicionamiento, y está un poco torcida; nada fue a propósito, fue doblemente accidental”, dijo entre risas.

Luiz Carlos terminó con un pie lesionado, pero sin gravedad. Ante las cámaras del noticiero, bromeó con lo ocurrido y atribuyó a su yerno una intención homicida para heredar. “Le tiene el ojo puesto a mi auto, un Santana de 2001, roto, y a una deuda de 25.000 reales que tengo. Creo que quiere asumir esa deuda”, dijo.

Todo en familia. Suegro y yerno tomaron la situación en el taller mecánico con gracia. Las redes se encargaron después de hacer las versiones "Chavo del 8" y "Los Tres Chiflados"

El sexagenario contó que su esposa siempre lo trata de testarudo y que, al parecer, los hechos le dan la razón. “Tres cosas quedaron demostradas: primera, que no sufro de osteoporosis. Segunda, que realmente soy testarudo; y tercera, que a mí sí me puede caer un rayo dos veces en el mismo lugar”.

“No me dolió, fue solo el golpe inicial, pero luego me levanté y me dio risa. En el pie solo me quedó un pequeño corte”, expresó.

La versión Chavo del 8 del accidente en el taller mecánico

La versión Los Tres Chiflados del accidente en el taller mecánico

