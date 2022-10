Violencia Intrafamiliar: el aumento de casos que preocupa al Gobierno Escolar

El caso que empujó al Gobierno provincial a tomar cartas en el asunto e impulsar esta ley fue el caso de Florencia Di Marco, la niña de 12 años violada y asesinada por su padrastro. “Antes de comenzar las vacaciones de invierno, le contó a su maestra lo que padecía, lo sabían todos, directora, supervisora, lo que faltó fue la denuncia porque Florencia ya no volvió a clases tras el receso invernal, la habían llevado a San Luis donde la mataron. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, el caso Florencia Di Marco cambió la normativa”, dijo Conocente.

De esta manera, la Ley N° 9054 sumada a la de EducaciónSexual Integral (ESI), ayudaron a los niños/as a expresar lo que estaba pasando en casa que, a veces, no es tan evidente porque “las agresiones físicas se pueden ver, las otras no. Entonces, hay que estar atentos/as a los comportamientos de los chicos/as, escucharlos, preguntarles”, expuso el titular de la DOAITE que, en lo que va del 2022 ha intervenido ya en 255 casos de violencia intrafamiliar y el año aún no termina.

“En el 2019 fueron 348 casos y en el 2021, 352. Es cierto que hay una tendencia que va en aumento, creemos que es multicausal y que la pandemia también influyó: pensamos que puede haber causas que tienen que ver, en parte, con la convivencia- que fue distinta a la habitual- porque el mundo adulto se presenta como impotente frente a los requerimientos de los chicos y de los jóvenes y una de las muestras más claras de la impotencia es la agresión física”, indicó el funcionario.

Y cerró: “La ESI tiene mucho que ver porque los pibes/as se están animando a hablar. Siempre después de un taller surgen situaciones. Entonces, los chicos están contando y los docentes denunciando porque ya no quedan expuestos gracias a esta ley que resguarda su identidad. Ambas herramientas han ayudado a sacar a la luz lo que está sucediendo puertas adentro en la casa de muchos niños y niñas. Por eso, estamos lanzando la campaña de ‘Contá con la ESI’ que apunta a la prevención del abuso sexual infantil y de la violencia de género, este es el camino: escuchar y actuar”.