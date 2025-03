En lo que va de 2025 ya se registraron cinco femicidios en la provincia, esta cifra encendió las alarmas dado que es la misma que la detectada durante todo el año 2024. La violencia de género está en alza.

“A veces no conocemos a esta persona entonces nos da temor generar alguna situación de angustia, de incomodidad o ansiedad con el otro, pero es necesario generar estas conversaciones, repensar nuestros vínculos y a nosotros mismos que no es tan fácil y es una tarea compleja y costosa. El punto es poder repensar qué pasa en este vínculo”, indicó la psicóloga.

VIOLENCIA DE GÉNERO: SIGNOS DE ALERTA

Violencia de género: cómo detectar signos de alerta

A su vez, hizo mención a una frase que suele circular en las redes sociales: “Amiga, date cuenta”.

“Hay que escuchar también a los otros, porque a veces nos pasa que nos dicen cosas que quizás no tenemos ganas de escuchar o no queremos. El ‘amiga, date cuenta’ tiene que ver con una señal de alarma”, explicó.

Según la psicóloga, las personas violentas no lo demuestran todo el tiempo. “Hay momentos, situaciones o circunstancias en las que las personas estamos tan impactadas con los aspectos positivos que no podemos ver los negativos”, indicó.

Roitman dijo que a veces hay situaciones que no se logran ver en uno mismo, y es más simple verlas en otras personas, por lo que recomendó ejemplificar en otros. “Decirle ‘bueno, lo que pasó con Pepito, a veces a vos también te pasa’”, indicó.

Ante situaciones de violencia de género, las víctimas pueden comunicarse a la línea gratuita 144 que funciona las 24 horas todos los días, como también al 911 ante situaciones de riesgo.

La especialista aconsejó hablar en buenos términos, dado que son situaciones difíciles de aceptar o asumir y la otra persona puede ponerse en una posición defensiva.

Sobre por qué muchas personas no logran salir de una relación violenta, Roitman dijo que suele influir “el qué dirán”.

“El temor sobre qué va a decir la gente que durante mucho tiempo me lo advirtió y no lo pude ver. También creen que se la tienen que bancar porque es la que les tocó, eso existe mucho, como el temor de no poder encontrar otra futura pareja. Esto se debe a que la violencia psicológica se va filtrando muy profundo”, explicó.

Infografia 980x1200 DIARIO FEMICIDIOS EN MZA 28-03-2025.png

Qué opinan los hombres

El equipo de TVA Mendoza recorrió las calles de la Capital para conocer la opinión de los hombres ante el aumento de femicidios y la violencia de género.

“Soy papá de un varón y se le aconseja que a la señorita se la trata con respeto. Si algún conocido fuera violento, me sentaría a hablar con él, porque es algo que no corresponde y en el hogar el primer pilar es el amor”, indicó uno de los peatones consultados.

Otro hombre que se encontraba sentado en pleno centro expresó: “Como padre y hombre mayor, creo es una cosa tremenda, es terrible porque los seres humanos delante de Dios somos todos iguales. En cuanto al respeto, nos merecemos el mismo”.

Un joven indicó que se habla poco de violencia de género. “Es un tema a resolver prontamente”, dijo.