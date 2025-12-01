VIH en Mendoza: diagnósticos tardíos y aumento de contagios en mujeres.

El Día Mundial del VIH encuentra a la provincia de Mendoza con una epidemia que muestra signos preocupantes: un fuerte incremento en los diagnósticos tardíos, que roza el 40%, y una marcada tendencia a la "feminización" de los nuevos casos, con un crecimiento constante en mujeres heterosexuales.

El último informe epidemiológico, que analiza el quinquenio 2020-2024 , revela que, si bien la pandemia de COVID-19 detuvo la tendencia creciente histórica de nuevos casos en el período analizado (con 1663 diagnósticos nuevos, similar al quinquenio anterior), la provincia no logra revertir la brecha diagnóstica , siendo la población heterosexual masculina y las mujeres quienes acceden al testeo más tarde.

Entre 1984 y 2024, se notificaron 6811 casos confirmados de VIH en personas residentes de Mendoza. El quinquenio 2020-2024 registró 1663 diagnósticos nuevos , una cifra prácticamente igual a la del período anterior (2015-2019), deteniendo la tendencia histórica creciente.

Esta detención se explica por la irrupción de la pandemia de COVID-19, que provocó una caída del 40% en nuevos diagnósticos en 2020 en comparación con el año anterior, debido a las restricciones de movilidad que afectaron los centros de testeo. Sin embargo, la accesibilidad al testeo se recuperó progresivamente, alcanzando y superando los niveles prepandemia desde 2022.

Varones heterosexuales, el grupo con mayor tasa de diagnóstico tardío

El 99.3% de las infecciones entre 2020 y 2024 se produjeron por prácticas sexuales desprotegidas. Los varones homo o bisexuales promediaron el 50% del total de nuevos diagnósticos, siendo el grupo que determina el comportamiento epidemiológico provincial.

No obstante, el estudio destaca una marcada diferencia en el acceso al diagnóstico:

Varones homo o bisexuales acceden al diagnóstico en edades más tempranas (alrededor de 32-33 años) y presentan un mejor porcentaje de testeos oportunos.

Varones heterosexuales son quienes se diagnostican en edades más avanzadas (superando los 40 años en promedio) y tienen el mayor porcentaje de diagnósticos tardíos, duplicando el porcentaje con respecto a los varones homosexuales.

El informe subraya que esta situación refleja una mayor barrera en el acceso al testeo en la población heterosexual, potenciada por la falta de percepción del riesgo en los varones heterosexuales.

La "Feminización" de la epidemia

Históricamente, los varones fueron el grupo más afectado, con tasas que triplicaban a las de las mujeres. No obstante, los datos 2023-2024 marcan un cambio clave:

Mientras la cantidad de casos en varones descendió en los dos últimos años, los casos en mujeres mantuvieron un crecimiento constante durante todo el período.

durante todo el período. Esta dinámica provocó que la relación varón/mujer disminuyera, alcanzando un mínimo de 2.6 en 2024 .

. Esta caída confirma una tendencia a la feminización de la epidemia en Mendoza.

de la epidemia en Mendoza. En la población heterosexual, de hecho, la relación varón/mujer es prácticamente pareja.

En cuanto a las vías de transmisión, el 99.3% de las personas diagnosticadas entre 2020-2024 se infectaron por prácticas sexuales desprotegidas. EL 0.5% por transmisión materno infantil y el 0.2% por consumo de drogas de modo inyectable o con elementos cortopunzante compartidos.

Del total de prácticas sexuales desprotegidas, el 97% fueron personas que manifestaron realizar prácticas sexuales con otras personas (ya sean hétero, homo o bisexuales). El 3% restante corresponde al grupo que se lo denomina disidentes.

Concentración de casos y descentralización del testeo

A la hora de desglosar donde se reportaron la mayor cantidad de casos, el informe explica que el 71.1% de los contagios se concentraron en el Gran Mendoza.

El Gran Mendoza Norte (Ciudad, Guaymallén y Las Heras) es la región que define el comportamiento provincial al mantener la tasa más alta de toda la serie analizada.

(Ciudad, Guaymallén y Las Heras) es la región que define el comportamiento provincial al mantener la tasa más alta de toda la serie analizada. Sin embargo, el informe destaca que todos los departamentos de la provincia presentan casos , con departamentos como La Paz (tasa más alta en 2024, con 32.9 casos por 100 mil habitantes) y otros del Valle de Uco y el Este (Tupungato, Tunuyán, Junín) con tasas que alcanzan la media provincial.

, con departamentos como La Paz (tasa más alta en 2024, con 32.9 casos por 100 mil habitantes) y otros del Valle de Uco y el Este (Tupungato, Tunuyán, Junín) con tasas que alcanzan la media provincial. Esto implica la necesidad de fortalecer el testeo en todo el territorio mendocino para garantizar la accesibilidad y el diagnóstico oportuno.

mendocino para garantizar la accesibilidad y el diagnóstico oportuno. La clave para combatir estas tendencias, según las conclusiones del Programa, pasa por profundizar las campañas de sensibilización que disminuyan el estigma y la discriminación, y garantizar la accesibilidad simbólica y material del testeo a través de test rápidos y la descentralización de los centros fuera de los ámbitos hospitalarios.

Frente a este complejo panorama, que marca tanto un desafío en la detección tardía como un cambio en el perfil de la epidemia, los expertos del Programa de Respuesta al VIH enfatizan la urgencia de fortalecer las estrategias de testeo.

La solución, según el informe, pasa por la descentralización efectiva -llevando los tests rápidos fuera de los hospitales a zonas de cercanía- y, fundamentalmente, por derribar las barreras simbólicas