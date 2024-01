Videos: dramático rescate de bañistas en las playas de Chile

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Dramático rescate de bañistas en las playas de Chile Un episodio con tintes dramáticos se vivió en la tarde de este viernes en las playas de la ciudad de Reñaca, en el país vecino de Chile. Es que un grupo de personas debió ser recatado por los bañeros, entre el sector 4 y 5 de la popular localidad trasandina. Según indicaron mendocinos que presenciaron el evento (y lo retrataron en imágenes), al momento de sumergirse a las aguas del océano Pacífico, los bañistas no advirtieron (o ignoraron) que la bandera en la torre de los salvavidas era roja. Es decir, que por las condiciones del mar -fuertes corrientes, grandes olas, etc.- no es seguro bañarse ni nadar, por lo que al ingresar la vida corre riesgo. A raíz de ello, varias de las personas que se alejaron de la costa quedaron atrapadas entre las grandes olas y la correntada, que impedían su regreso a la playa. La situación fue advertida a los encargados de velar por la seguridad del lugar, que rápidamente diagramaron un operativo rescate. Así es que tras algunos minutos de tensión, que paralizó la normal actividad de la playa, una lancha guardavida -con el acompañamiento de surfistas- llegó hasta el sector donde se ubicaban unos siete bañistas -algunos de ellos menores de edad- y los rescató. Fueron salvaguardados y están fuera de peligro. Como suele ocurrir en este tipo de acontecimientos, una vez finalizado el operativo, los rescatistas fueron reconocidos por turistas y ciudadanos locales, bajo una lluvia de aplausos. #rescate #chile #mar"

View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)