Una ex Reina Nacional anunció que será mamá: mirá de quién se trata

Natasha Sánchez, coronada como Reina Nacional de la Vendimia en 2022, celebró su cumpleaños número 25 con una emotiva noticia: está esperando su primer bebé. La ex soberana compartió la novedad en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 15 mil seguidores. Publicó una tierna imagen junto a su pareja, Sergio Villegas, sosteniendo unos escarpines blancos, acompañada del mensaje: "Te esperamos bebito/a". "Somos los más felices. Gracias a todos los que nos llenaron de amor desde el momento 0 y a vos, amor mío, que sos el papá más amoroso, por llenarnos de amor todos los días", escribió la futura mamá, emocionada por esta nueva etapa.