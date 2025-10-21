Un fuerte sismo se sintió en Mendoza este martes

En los últimos minutos, el piso se movió en la provincia de Mendoza e, incluso, sorprendió a vecinos de San Juan. El sismo, de magnitud 4.8 ocurrió a una profundidad de 134 km.
21 de octubre de 2025
Tembló este martes 21 de octubre y, en la provincia de Mendoza, varios vecinos lo sintieron. La magnitud estimada es de 4.8 ¿Cuál es el epicentro?
El movimiento telúrico se produjo a las 11:08 de la mañana de este martes, con un epicentro aproximado de 56 km al suroeste de Cerro Mercedario reporta el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)
