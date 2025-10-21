Un fuerte sismo se sintió en Mendoza este martes

Tembló en Chile y se sintió en Mendoza este martes 21 de octubre.

En los últimos minutos, el piso se movió en la provincia de Mendoza e, incluso, sorprendió a vecinos de San Juan. El sismo, de magnitud 4.8 ocurrió a una profundidad de 134 km.

El movimiento telúrico se produjo a las 11:08 de la mañana de este martes, con un epicentro aproximado de 56 km al suroeste de Cerro Mercedario reporta el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)

image Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plaza, parques cercanos) y también un punto seguro dentro de la casa para refugiarse.

Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a lesionados; deben planear quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y planear como poner fuera de peligro a niños, ancianos y personas con discapacidad.

Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles y preparar un kit de emergencias. Armar la mochila El Plan de Acción Familiar, incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia. Una manera de saber qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.