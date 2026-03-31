Tras el crimen en una escuela de Santa Fe, pediatras advierte sobre la salud mental infantil

Tras el caso en Santa Fe, pediatras ponen el foco en la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

El tremendo hecho ocurrido en Santa Fe, en el que un estudiante de 15 años mató a otro de 13, conmocionó a todo el país. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría emitieron un comunicado en el que advierten por el acceso de menores a armas, y alerta sobre la necesidad de un abordaje adecuado de la salud mental de los niños y adolescentes.

Desde la institución plantearon que el eje del debate no debería centrarse únicamente en el hecho en sí, sino en una problemática más profunda: la salud mental en niños, niñas y adolescentes . El organismo difundió un comunicado en el que advierte que situaciones de esta magnitud no pueden entenderse de manera aislada. Y que obligan a mirar con mayor atención los procesos previos que muchas veces pasan desapercibidos.

El caso, ocurrido en el municipio de San Cristóbal , reabrió interrogantes sobre qué señales pueden existir antes de que se produzcan episodios extremos. En ese sentido, la entidad remarcó la importancia de comprender las causas que pueden llevar a un adolescente a tomar una decisión de tal gravedad . No se trata solo de lo ocurrido en el momento, sino de los factores familiares, sociales y emocionales que pudieron haber intervenido. La mirada, plantean, debe ser preventiva.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría advierten que las manifestaciones graves en la infancia y la adolescencia, como la ocurrida, interpelan a toda la sociedad. En ese sentido, remarcan que el foco debe estar puesto en fortalecer los mecanismos de detección temprana . Identificar señales de alerta, muchas veces sutiles, puede ser clave para intervenir a tiempo.

El organismo insiste en la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios capacitados en todo el país. Psicólogos, pediatras, trabajadores sociales y docentes cumplen un rol central en ese entramado. La articulación entre estos actores es lo que permite construir redes de contención. Sin ese abordaje integral, los problemas de salud mental pueden avanzar sin ser detectados.

Además, el comunicado pone el acento en la importancia del acompañamiento sostenido. No alcanza con intervenciones aisladas o reactivas.

La salud mental requiere seguimiento, escucha activa y espacios donde niños y adolescentes puedan expresar lo que les ocurre. En ese punto, la escuela aparece como un espacio clave.

El impacto emocional y la necesidad de contención

Más allá del análisis de las causas, la entidad también subraya las consecuencias que deja un hecho de estas características. No solo en la familia de la víctima, sino en todo el entorno. Estudiantes, docentes y familias quedan atravesados por emociones intensas que necesitan ser abordadas.

Agrega que estos hechos no deben ser analizados solo después de que ocurren. La prevención aparece como el verdadero desafío. Detectar a tiempo, acompañar y generar entornos seguros son claves para evitar situaciones extremas.

En esa línea, la entidad plantea que es imprescindible garantizar el acceso a dispositivos de salud mental en todo el territorio. No se trata solo de contar con profesionales, sino de asegurar que estén disponibles y articulados con las escuelas y las familias. La falta de acceso o la demora en la atención pueden agravar situaciones que requieren intervención temprana.

El peligro del acceso a las armas

Además, la Sociedad Argentina de Pediatría advierte por el acceso de los menores a las armas. La institución "recomienda enfáticamente no disponer de armas ni de elementos potencialmente mortales en los hogares ni en sus entornos. En caso de poseerlas por razones laborales —como ocurre con integrantes de fuerzas de seguridad—, estas deben almacenarse en condiciones seguras, fuera del alcance de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se desaconseja la enseñanza del uso de armas por parte de familiares o personas cercanas".

El comunicado