Tras el corte, así está el agua en Mendoza: plantas operativas y las zonas afectadas

Tras el corte programado de agua en Mendoza , el servicio comienza a normalizarse de forma progresiva. A más de 24 horas del operativo de Aguas Mendocinas , aún hay zonas afectadas con baja presión, mientras avanzan las tareas de recuperación del sistema y purga en acueductos.

De acuerdo con una reciente actualización oficial este domingo, el servicio de agua ya se encuentra normalizado en gran parte del Área Metropolitana . Sin embargo, se mantiene el proceso de purgas en acueductos , una etapa clave para eliminar aire y sedimentos de las cañerías, lo que permitirá recuperar la presión en las zonas que aún presentan baja o nula provisión.

En cuanto al estado de las plantas potabilizadoras , desde la empresa indicaron que Luján I, Luján II, Potrerillos y Benegas ya operan con normalidad . En tanto, el establecimiento de Alto Godoy funciona al 58% de su capacidad , por lo que continúa en proceso de recuperación y esto impacta directamente en la distribución hacia algunos sectores.

el oeste de Las Heras ,

, el barrio La Favorita en Ciudad,

en Ciudad, distintos puntos de Godoy Cruz, como San Ignacio, Villa del Parque, Supe, Foecyt, Sol y Sierra, Los Barrancos/4 de Julio e IV Irrigación.

En estos lugares, la restitución es paulatina y depende de la estabilización del sistema general. Desde la empresa solicitaron a la población mantener un uso responsable y solidario del agua potable, especialmente durante lo que resta de la jornada, para facilitar la recuperación total del sistema.

Por qué se realizó el corte de agua

El operativo, que comenzó el sábado 28 de marzo a las 5 de la mañana, respondió a la ejecución de obras en la cámara de macro regulación de La Puntilla, una infraestructura clave para la distribución del recurso en el Gran Mendoza.

Entre los trabajos realizados, se destaca la instalación de una válvula mariposa en un acueducto de 600 mm en Benegas, así como la colocación de dos compuertas en un acueducto de 1.100 mm, intervenciones fundamentales para mejorar el control del flujo de agua.

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Estas obras forman parte de un plan integral de optimización de la macrodistribución, que implicó una inversión de 5,1 millones de dólares y que apunta a mejorar la eficiencia operativa del sistema, garantizando un servicio de calidad para más de 800.000 mendocinos.

Además, como complemento de estas mejoras, ya se instalaron 14 caudalímetros en distintos puntos estratégicos, incluyendo zonas como Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla, lo que permitirá un monitoreo más preciso del consumo y la distribución del agua en toda el área metropolitana.