Trabajadores de la feria persa reclamaron ante la inminente demolición

"Estamos pidiendo que nos permitan trabajar acá. No estamos acostumbrados a trabajar sin techo y en malas condiciones. Eramos 65 afectados y 25 ya se ubicaron en la Av. Alameda. Cerca de treinta familias quedamos en la vereda sin ubicarnos" , expresó una de las feriantes, Maricruz Guillén.

La trabajadora se refirió a la situación y responsabilizó a la Municipalidad. "No queríamos irnos porque no queríamos que pase lo que está pasando ahora. La Municipalidad es culpable porque nunca vinieron a inspeccionar. Si lo hubieran hecho, no nos habría pasado esto", expresó.