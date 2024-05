Tecnología de punta: Akron presentó sus drones agrícolas en Mendoza

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " ASÍ FUNCIONAN LOS DRONES AGRÍCOLAS DE AKRON Aunque la tecnología incursionó en otra etapa con el uso de los drones, no parece agotarse al menos para la vitivinicultura. Es lo que asumen desde #Akron, una empresa de Córdoba que si bien tiene más de 50 años en el rubro maquinaria agrícola y provee a productores de la Pampa Húmeda, "debutó" en la #Sitevinitech 2024 con la presentación de 2 modelos nuevos de origen chino en fase de pre-venta. Para Hugo Franco, responsable de marketing de @akron_maquinaria "son naves no tripuladas que permiten pulverizar, fertilizar o sembrar. Es una apuesta muy importante a #Cuyo porque, más allá de la experiencia en cultivos extensivos como trigo, maíz o soja, sabemos el potencial que tiene la región no sólo en la vitivinicultura sino también en otras actividades y cómo optimizar los tiempos de trabajo, el consumo y la logística de traslado de los equipos". Los nuevos modelos de #drones agilizan el tratamiento, porque son capaces de aplicar 10 hectáreas de viñedo por hora. Y, además, al calibrar el tamaño de la gota y aumentar el caudal, incluso insecticidas como los usados para el tratamiento de la #Lobesia Botrana (Polilla de la Vid), con servicio posventa incluído Seguilos en @akron_dji_drones @erikagarcialoc #dronesagricolas"

