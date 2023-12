Tadeo García Zalazar pasó la audiencia pública pero tuvo reparos del SUTE.

La audiencia pública es un paso previo a la votación del pliego de García Zalazar en el Senado , donde su postulación debe ser aprobada por mayoría simple. En esta audiencia convocada para este martes desde las 8.30, el Sute presentó el rechazo a la postulación del ex intendente de Godoy Cruz para estar al frente de un área con muchas injerencias.

Carina Sedano cuestionó el planteo de Cornejo y hacer un solo ministerio de áreas tan amplias. "Nuestra preocupacion son los tiempos y los espacios para esa gestión. Por eso estamos viendo la inconstitucionalidad", advirtió la titular del Sute.

En cuanto a la persona de García Zalazar, desde el Sute indicaron: "Todavía no lo hemos visto gestionar. La impugnación está basada en que si no llega a haber diálogo, si no escuchan a las comunidades, a los trabajadores, a los estudiantes saldremos a la calle a reclamar espacios de discusión y debate".

Audiencia Publica Garcia Zalazar.jpg Este martes se realizó la audiencia pública para analizar el pliego de Tadeo García Zalazar como ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

"Le decimos que le han hecho el traspaso de una deuda de 2020", dijo respecto al reclamo que mantienen desde entonces, año en que no recibieron aumento salarial en medio de la pandemia.

Además, Sedano advirtió que pedirán un adelantamiento de la paritaria.