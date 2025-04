Silvia Barrera, la enfermera que salvó vidas en Malvinas: "Le estamos ganando una guerra cultural a los ingleses"

Embed

“Nos tocó vivir para ayudar a curar a todos nuestros soldados heridos que venían después de haber visto morir a sus compañeros, de haber pasado hambre, frío. Algunos estaban desnutridos, así que fue una experiencia muy dolorosa en cuanto a lo que vivimos con nuestros soldados”, expresa Barrera mediante un video.

Sin embargo, a pesar del duro trabajo que realizaron tuvieron que regresar al país “escondidas, al igual que les pasó a los hombres”, afirmó Silvia. Sumado a eso, tuvieron que lidiar con la desmoralización del pueblo argentino: “Nadie quería hablar de Malvinas porque era una derrota y esa derrota tenía la cara de los veteranos de guerra”, expresó.

No hay nene en la República Argentina que no sepa que las Malvinas son y serán argentinas No hay nene en la República Argentina que no sepa que las Malvinas son y serán argentinas

A pesar del paso del tiempo, Silvia continúa en contacto a diario con sus compañeras enfermeras que desempeñaron una de las tareas más importantes durante la Guerra. Por otro lado, la mujer tampoco perdió el contacto con los excombatientes, ya que ellos aún la visitan cotidianamente en el Hospital para realizar chequeos médicos.

El mensaje para las próximas generaciones

La voz de Silvia resuena en distintos ámbitos, principalmente en los colegios, donde lleva la bandera de la Malvinización como una lucha personal que comparte colectivamente. “Nosotras, al ir a contar nuestras historias, le estamos ganando una guerra cultural a los ingleses porque no hay nene en la República Argentina que no sepa que las Malvinas son y serán argentinas”, afirmó.

islas malvinas, historia de vida Desde el 9 de junio hasta el 19 del mismo mes estuvieron en Puerto Argentino, hasta que lograron regresar al continente Foto: Silvia Barrera

Y continúo: “Esa guerra cultural se las estamos ganando y eso sale de un trabajo que cada uno de los Veteranos de Guerra está haciendo a pesar de nuestros años, a pesar de estar enfermos e ir a contar la verdad de lo que pasó en Malvinas”.

También te puede interesar: San Rafael honra la memoria de Malvinas en una jornada con homenajes especiales

El compromiso y la lucha de Silvia Barrera junto a sus compañeras es incansable. Luego de atender a soldados heridos gravemente, hoy continúan dedicándose a la medicina para cuidar y atender a más personas.

Además de los Veteranos, ellas también merecen el reconocimiento por parte de la sociedad, ya que realizaron un trabajo arduo y difícil que formará parte de sus vidas para siempre.