Si usás Tinder, te pueden suspender tu cuenta: enterate por qué

¿Alguna vez te has preguntado por qué Tinder se ha convertido en una de las aplicaciones más populares y relevantes en la cultura moderna? Ya sea que la uses o no, es casi seguro que la gran mayoría de los jóvenes sabe perfectamente qué es este servicio. En esta nota, exploraremos cómo la popularidad de Tinder ha crecido y por qué es importante conocer y respetar sus normas y reglas para evitar de que te suspendan tu cuenta en la plataforma.