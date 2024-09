Se cumplen 30 años del debut televisivo de la serie "Friends"

Gran parte de “Friends” se basó en las propias experiencias de Kauffman y Crane quienes también forjaron una gran amistad al mudarse a Nueva York con el sueño ampliar sus carrereras profesionales.

Es así que idearon una sinopsis de "seis personajes en sus veintes viviendo en Manhattan".

Algunas curiosidades de la serie

El título "Friends" llegó de la forma menos pensada, ya que sus creadores tomaron en cuenta algunos nombres como “Insomnia Cafe", "Six of One" y hasta se consideró "Friends like us", siendo este último modificado para su transmisión oficial luego del capítulo piloto.

En cuanto a la elección del casting, habían muchas dudas de quienes deberían interpretar a los seis personajes. Dado que la mayoría de actores conocidos del espectáculo nunca tomaron en cuenta el proyecto. Aún así el reparto se conformó por intérpretes que no tenían muchos proyectos, lo que al final terminó por ser un acierto con Jennifer Aniston como Rachel, Courtener Cox como Monica, Lisa Kudrow como Phoebe, Matt LeBlanc como Joey, Matthew Perry como Chandler y David Schwimmer como Ross.

En su capítulo despedida, "The Last One”, emitido el 6 de mayo de 2004, fue uno de los más vistos en Estados Unidos con una audiencia total de 52.5 millones de personas.

Los 10 años que estuvo al aire, la serie tuvo la posibilidad de incorporar a varias celebridades de la época, protagonizando un personaje o siendo de ellos mismos, tales como: Julia Roberts, Jean Claude Van-Damme, Charlie Sheen, Jon Favreau, Bruce Willis, Gary Oldman, Matt Le Blanc, Brad Pitt, Dakotta Fanning, Danny DeVito y Paul Rudd. / La Vanguardia