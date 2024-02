Salud mental: el insomnio y la ansiedad, un sello de la época

En una Argentina con inflación, pobreza e incertidumbre crecientes, es difícil proyectar, incluso hacer un plan a corto plazo. El combo no ha hecho más que generar incertidumbre y, de la mano, desatar o profundizar sentimientos de ansiedad que, entre otras situaciones, trae aparejado el impedimento para conciliar el sueño y mantenerlo: el insomnio. No hace falta explicar que no descansar correctamente afecta todos los planos de la vida cotidiana, desde lo emocional hasta lo laboral. Sin embargo, desde la salud mental , hay algunas preguntas pueden ayudar a descomprimir un poco y quizá, poder dormir por las noches.

Insomnio y ansiedad, el combo de la época

“El insomnio es un síntoma, una señal, es algo que aparece y que molesta, lo que hace sufrir. Hay una dificultad justamente para separarse un poco del pensamiento, de las preocupaciones del día a día, y poder llamarlas a silencio. Me parece importante ubicar también a la ansiedad como un síntoma, es un clásico y uno de los tantos establecidos por la psiquiatría- en algunos casos- hace más de 200 años. H oy, se habla de cuadros psicopatológicos, por ejemplo, lo suelen llamar ‘trastorno de ansiedad’, como si eso fuera un diagnóstico de lo que a las personas nos pasa. Y en realidad, insomnio y ansiedad son síntomas de algún tipo de padecimiento”, explicó Ríos Révora.

insomnio, mujer.JPG Foto: Freepik.es

“En la consulta se escucha mucho sobre el insomnio, es un síntoma de la época y ; la ansiedad tiene que ver con una expectativa un poco angustiante de un futuro incierto, y esa preocupación alimenta la dificultad para poder dormir, en esa línea trabajamos en la parte de psicología pero otras en salud mental y que están más ligadas a la medicina que proponen, a partir del diagnóstico, un tratamiento medicamentoso. Esa es una propuesta con mucha fuerza en estas épocas que ayuda a aliviar un poco lo sintomático”, indicó.

Leé más sobre el tema Argentina: alarmante índice de estrés y bajo estado de ánimo

“Ahora, cuando hablamos de síntoma hablamos de algo que está presente, y que es una manifestación de un proceso mucho más amplio, probablemente más integral, que no tiene que ver solamente con no poder conciliar el sueño y/o el descanso sino que remite a la pregunta: ‘¿por qué la persona no puede dormir?’, ‘¿qué es lo que la mantiene despierta?’ o ‘¿por qué está inquieto con lo que pueda suceder?’. Ese es otro recorrido. Entonces, la propuesta farmacológica es necesaria y ayuda en muchos casos pero también es necesario otro tipo de acompañamiento, porque no es solamente aliviar el síntoma sino encontrar qué inquieta a la persona, atender esa pregunta que puede resultar ser no sobre una situación actual sino sobre la vida misma, cómo se vive, qué cosas hace bien, qué cosas no, y después el contexto sobre el que, en muchas ocasiones, no tenemos control. Aprender a identificar lo que nos pasa y tratarlo, aliviar el síntoma y también intentar curarlo es lo ideal”, cerró la psicóloga.