Receta fácil y económica: hoy carne a la olla.

Si bien las recetas a la olla se relacionan con el invierno y las bajas temperaturas, es cierto que pueden disfrutarse durante todo el año. Como por ejemplo en Mendoza , donde la llamada carne a la olla es degustada por miles de familias durante cualquier momento del año: no te sorprenderá encontrar este plato en una mesa familiar un día cualquiera con 33 grados.

Deliciosa y accesible al bolsillo, se trata de una receta sencilla, que no lleva muchos ingredientes, aunque dejando volar un poco la imaginación pueden obtenerse sabrosas variantes. Si bien no se encuentra una receta definitiva, lo único que no puede faltar es su base, la carne. Además, es súper práctica de servir para un gran número de personas.