Reabre hoy el Paso Los Libertadores: camioneros se preparan para cruzar a Chile

LAS CUEVAS NIEVE PASO A CHILE.jfif Foto: Osvaldo Valle

Por su parte, desde la Asociación de Camioneros Unidos de Mendoza expresaron a Sitio Andino "que -Dios mediante- podrán cruzar".

"Esperemos que todo salga bien y logremos cruzar. El orden para cruzar es el mismo que se venía manejando, por etapas, hasta llegar al ACI. Una vez tramitado y el paso habilitado, salir y cruzar", explicó Juan Tejada.

Sin embargo, durante las últimas horas un comunicado preocupó al sector camionero ya que pese a que explicaron que "el corredor internacional se abría al tránsito del transporte de cargas", desde la Coordinación Argentina además habilitaron el tránsito interno hasta la localidad de Las Cuevas.

"El tránsito interno sobre Ruta 7, desde la localidad de Uspallata permanecerá habilitado desde las 9 hs., únicamente para vehículos particulares y colectivos que no salen del país, hasta la localidad de Las Cuevas. Se solicita al transporte pesado como a los turistas locales no infringir las reglas de tránsito", indica el comunicado de prensa.

Para Tejada, la presencia de tráfico interno en la zona generará demoras. "Dijeron que las primeras 24 horas no iban a dejar fluir ningún tipo de tráfico particular y ahora salen que van a mandar tráfico interno, colectivos hasta esa zona. Esto dificulta mucho, porque si bien el camino está despejado, el particular no tiene banquinas donde pararse y eso obstaculiza la transitabilidad del tránsito pesado de carga".

Nieve y camiones

Durante las últimas horas, maquinaria de Vialidad estuvo trabajando en la zona para despejar la nieve y controlar el hielo en la ruta. Se trató de intensas labores para limpiar la boca del túnel.

Hasta el momento, más de cuatro mil camiones esperan para cruzar, luego de que en los últimos tres meses el Paso Internacional Los Libertadores permaneciera cerrado 41 días. Para APROCAM, las pérdidas de las últimas dos semanas rondan aproximadamente los 19 millones de dólares.

Según los datos de la Asociación, se estima que un camión tiene un costo de 250 dólares por día, el cual incluye el sueldo del conductor, viáticos y seguros. Si ese valor se multiplica por los 4000 camiones que hay en Alta Montaña a la espera de poder cruzar, el resultado sería un millón de dólares.

"Multiplicado por los 19 días que lleva el paso Cristo Redentor cerrado obtenemos una pérdida de U$D19.000.000 aproximadamente, sin tener en cuenta el costo de oportunidad desvanecido por no poder mover las unidades atrapadas en los pulmones de Uspallata", expresaron.