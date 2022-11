Qatar 2022: cuidado con las estafas en la web

Evita hacer clic en enlaces sospechosos, como los enviados por remitentes desconocidos, relativos a compras, por ejemplo, que no has realizado o relacionados con cuentas que no tienes o bien, en enlaces que no coinciden con el servicio al que se hace referencia en los mensajes. Esto permite a los ciberdelincuentes acceder a la información e instalar programas espía, ransomware o cualquier tipo de malware en los dispositivos.