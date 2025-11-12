Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática.

Este miércoles 12 de noviembre, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección de Evaluación e Información Educativa, pondrá en marcha las Pruebas Aprender 2025 . El examen estará destinado a alumnos de sexto grado de la educación Primaria de todo el país.

El operativo busca generar datos frescos y confiables, pero en la provincia de Mendoza la expectativa es alta, dado que l os resultados históricos de la jurisdicción suelen ubicarse por encima de la media nacional.

Juegos de azar Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

Aniversario Departamental Malargüe abre su cápsula del tiempo y revive los sueños del año 2000

Las áreas a evaluar son Lengua y Matemática . En total, participarán de la evaluación 20.298 escuelas y 752.936 estudiantes, abarcando sectores de gestión estatal y privada, así como ámbitos rurales y urbanos. De Mendoza participarán 32.154 estudiantes .

El examen de las Pruebas Aprender será realizado por alumnos de sexto grado de todo el país.

El operativo, de carácter censal y anónimo , no solo busca medir los aprendizajes. También se aplicarán cuestionarios complementarios de contexto a estudiantes, docentes y equipos directivos.

El objetivo es indagar sobre otros aspectos de la vida escolar para obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Los resultados nacionales de Aprender 2025, que incluirán indicadores por provincia y nivel socioeconómico, serán presentados durante el próximo año.

APRENDER 2019 - 405092 Más de 750 mil estudiantes de todo el país rendirán las Pruebas Aprender 2025. Foto: Yemel Fil

Los últimos datos relevados de Mendoza

En 2024 el enfoque estuvo en estudiantes de tercer grado y los últimos años de la secundaria y los resultados arrojaron una caída en Lengua y un estancamiento de diez años en Matemática.

En cuanto a Mendoza, los datos ubicaron a la provincia entre las jurisdicciones del país con mejores resultados. Sin embargo, solo el 44,1% de los estudiantes llegó al nivel esperable de lectura para tercer grado: comprender textos complejos de forma “literal, inferencial y reflexiva” y establecer inferencias complejas.

APRENDER 2019 - 405098 En las últimas Aprender, Mendoza alcanzó buenos resultados en Lengua, respecto al resto del país. Foto: Yemel Fil

Los resultados de esta nueva edición de Aprender serán clave para entender si las escuelas mendocinas han logrado revertir la tendencia negativa observada en Matemática o si, por el contrario, se consolida la necesidad de nuevas políticas educativas focalizadas.