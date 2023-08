Provincia de Córdoba: a plena luz del día y en marcha, motochorros atacaron a una automovilista 

Embed Córdoba: motochoros reventaron el vidrio de un auto en marcha para robar



Ocurrió este viernes en la calle Ambrosio Olmos, barrio Nueva Córdoba.



Escuchen el audio: los que graban veían venir un ataque.@perfilcordoba pic.twitter.com/tznMgHp2M3 — Andrés Ferreyra (@andyferreyra) August 4, 2023

“Note rareza en la moto, porque iba zigzagueando entre auto y auto. Avancé y los perdí. Después me agarraron en un semáforo y me reventaron el vidrio del acompañante”, explica Jimena Mansilla, víctima del asalto, para el diario El Perfil de Córdoba. La víctima del robo iba a buscar a la menor de sus hijas al colegio. “Por lo general siempre trato de poner mi bolso en el baúl o no a la vista, pero hoy salí apurada y lo puse sobre el asiento del acompañante. No podemos andar en libertad ni siquiera en nuestro propio vehículo”, agrega Jimena.