Según la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza, el pronóstico para este lunes indica: poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Además, hay alerta de heladas para algunos sectores de la provincia: las mínimas en el Oasis norte-Este oscilará entre los 3° C y 1° C, en el Oasis centro, 4.5° a -2° C mientras que para San Rafael y General Alvear se estima -2.5° a -5° C.