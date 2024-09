Prevención del suicidio: cuál es la iniciativa que impulsará el gobierno de Mendoza

Estos eventos encendieron las alarmas en las autoridades y efectores de la salud, no solo ante la cantidad de casos de los que se tiene constancia, sino porque al abrir la cifra se encontraron con que los principales afectados eran adolescentes de 14 años en adelante.

image.png Prevención del Suicido: cuál es la iniciativa que impulsará el gobierno de Mendoza. Foto: Ministerio de Salud de Mendoza

En diálogo con la prensa, Montero destacó que la salud mental es un tema en el que su cartera hará hincapié. En este sentido, el funcionario remarcó que “no había muchas leyes” sobre las cuales abordar la salud mental. “La mayoría requieren reformas que no tenían que pasar por la legislatura, pero para que no queden en papel, tienen que tener garantizado el financiamiento”, explicó.

A raíz de esto, se presentó una normativa que establece destinar el 25% de la recaudación de ingresos brutos de Juegos y Casinos y de Juegos Online a la Dirección de Salud Mental. Esta reglamentación ya se encuentra en vigencia pero comenzará a estar operativa a partir de enero, aclaró el funcionario.

Montero también destacó que el ministerio ha trabajado en la capacitación de médicos de familia y médicos clínicos para realizar abordajes en términos de salud mental en la atención primaria. “Vamos a hacer un acuerdo con la Asociación Argentina de Psiquiatría para que esa formación práctica se complemente con una teórica y entonces podamos, en algún momento, darle la especialidad de psiquiatría a esos médicos”, profundizó

Por último, el ministro se refirió a la presentación de un programa integral que pretende trabajar “muy fuerte” en términos de prevención, asistencia y posvención del suicidio. Adicionalmente, a ello se incorporará un Observatorio provincial de Problemáticas de Salud Mental que permitirá una mejor toma de decisiones.

Unificar estrategias, una de las claves para prevenir el suicidio en Mendoza

Según explicó el titular de Salud Mental, Manuel Vilapriño, el Programa Provincial de Abordaje de la Problemática del Suicidio “busca formalizar lo que ya se viene trabajando desde el 2018 hacia adelante”.

“La posvención es el abordaje que se hace sobre la familia y sobre el círculo íntimo de la persona que ha decidido quitarse la vida. Eso ya se venía trabajando desde antes de una manera muy seria, sistematizada y con muchísimo esfuerzo”, explicó, a la vez que informó que detrás de cada trágico evento de esta índole hay mucha gente “trabajando para que las consecuencias no sean mayores y que la red de contención sea lo más grande posible”.

suicidio.jpg Prevención del Suicido: cuál es la iniciativa que impulsará el gobierno de Mendoza. Foto: Ministerio de Salud de Mendoza

En este punto, desde el gobierno destacaron la importancia de “unificar estrategias” en todas las áreas, desde la prevención, posvención y capacitación hasta la sistematización de los datos. En este aspecto, se apuntará a recabar datos tanto de “suicidaridad” -esto es de casos de suicidio como intentos- y a trabajar en estudios poblacionales.

“Si no tengo estadísticas claras no solo de casos consumados e intentos, sino de lo que está ocurriendo en el centro de la población, de la comunidad, difícilmente pueda establecer estrategias o políticas públicas en salud mental que sean eficientes”, explicó.

“El suicidio no es una enfermedad per se, es consecuencia de múltiples factores, entre ellos las enfermedades. Por eso, el trabajo también tiene que ser intersectorial e interdisciplinario”, destacó Vilapriño.

Finalmente, Vilapriño precisó que la focalización se hará, “fundamentalmente, en la etapa adolescente”. “Durante décadas la salud mental se acostumbró a estar debajo de la alfombra y ahora, por lo grave que es, hay que hablar de esto. Mientras más se esconden, más grave se vuelve en el tiempo”, completó.

En ello coincidió la vicegobernadora Hebe Casado, quien también destacó que esta problemática es “una de las pandemias que nos quedaron después de la otra pandemia”.

Para la mandataria provincial, la salud mental aún es tratada como un “tema tabú” del que suele “no hablarse”. “Si no empezamos a hablar y si no empezamos a tener datos certeros, si no tenemos estadísticas, es muy difícil que se puedan llevar adelante políticas adecuadas a esta temática”, ultimó.

