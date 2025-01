Por otro lado, esta elección no tiene una connotación histórica específica, sino que fue una decisión práctica tomada por la comunidad digital al establecer esta celebración alrededor de 2010. El propósito era asegurar que fuera una fecha accesible para que los involucrados en el sector pudieran visibilizar y compartir su labor con un público amplio, justo en una época del año en la que las empresas están reactivando sus actividades después de las festividades de fin de año.

Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Community Manager: la profesión detrás de las redes sociales

El impacto y las exigencias de la profesión que se dedica a las redes sociales

Ser community manager no es una tarea sencilla. Implica monitorear comentarios, analizar métricas, gestionar crisis y mantenerse actualizado con las tendencias digitales. Además su labor no se limita al horario laboral, ya que las interacciones y situaciones inesperadas en redes pueden surgir en cualquier momento. En un mercado laboral en constante evolución, la demanda de estos profesionales es creciente. Este auge no sólo se debe a la popularidad de las redes sociales, sino también a la necesidad de las empresas de mantenerse conectadas con su público de forma efectiva y auténtica.

Este día se convirtió en una oportunidad para que las agencias de marketing, marcas y comunidades profesionales rindan homenaje a quienes se dedican a esta actividad, organizando eventos, talleres y campañas para difundir las buenas prácticas en redes sociales y destacar su impacto en la comunicación moderna./iProfesional.