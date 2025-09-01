Por qué se celebra el 1 de septiembre el Día de la Criminalística y cuál es su origen Foto: Cristian Lozano

Cada 1 de septiembre se celebra el Día de la Criminalística, una efeméride que destaca la labor de esta disciplina y recuerda su origen en Argentina, gracias a Juan Vucetich Kovacevich, quien revolucionó la identificación de personas mediante el método dactiloscópico, marcando un antes y un después en la criminología y las ciencias forenses.

Por qué se celebra hoy, 1 de septiembre, el Día de la Criminalística El 1 de septiembre de 1892 marcó el uso oficial del método dactiloscópico, creado por Vucetich. Este avance revolucionó la identificación de personas mediante huellas digitales, representando un hito histórico en la criminología en Argentina y el mundo, motivo por el cual también se recuerda el Día Mundial de la Dactiloscopía.

Su primera aplicación permitió identificar a Francisca Rojas de Carballo como autora del doble asesinato de sus hijos en Quequén, provincia de Buenos Aires, consolidando la eficacia del método.

criminalística Juan Vucetich Kovacevich (izquierda) y Francisca Rojas de Carballo (derecha). Qué es la criminalística y cuál es su función La criminalística no debe confundirse con la criminología, que es una ciencia social interdisciplinaria centrada en el crimen, el criminal, la víctima y el control social de la criminalidad.

En cambio, la criminalística -también llamada ciencias forenses- aplica métodos científicos de las ciencias naturales para analizar pruebas relacionadas con hechos delictivos. Su objetivo es apoyar a la justicia determinando la existencia del delito, reconstruyendo los hechos y señalando la participación de los responsables. Se apoya en disciplinas auxiliares como balística, toxicología, antropología forense y otras especialidades que permiten reconstruir los acontecimientos con precisión. Fuente: Wikipedia

