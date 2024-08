Pensiones, bienes y herencia: cuál es la diferencia entre las uniones convivenciales y el matrimonio

El último censo realizado en la provincia de Mendoza indicó que en San Rafael , la mayoría de las personas están solteras. Frente a este contexto, desde la Fundación para el Desarrollo Regional "Fundar" explicaron que muchos se encuentran bajo uniones convivenciales no registradas. Cuál es la diferencia con el matrimonio tradicional.

"Nos dicen 'Convivo hace 5 años con mi pareja, ¿tengo los mismos derechos que con el matrimonio?'. No, no tienen los mismos derechos", dijo Pronotto.

"Existen igual y tienen derechos los convivientes, pero en algunas circunstancias el derecho se incrementa un poco cuando está inscripta, como los deberes de asistencia, de contribución a los gastos del hogar, la responsabilidad por las deudas a terceros y la protección de la vivienda familiar", dijo.

Unión convivencial no es matrimonio

Según indicó la especialista, ambos términos no deben confundirse. Es que una de las principales diferencias se observa al momento de una separación. "Se nota la mayor diferencia entre un cónyuge y un conviviente".

"Me dicen: 'Doctora, yo estaba conviviendo con mi pareja hace 5 años, compramos una casa y él me dice que habiendo vivido esos 5 años ya tengo derecho a la mitad. Pero la casa está a nombre de él'. En las uniones convivenciales no es así", explicó Pronotto.

Y agregó: "En las uniones convivenciales no existe la ganancia que sí existe en el matrimonio. Es decir, los bienes que uno compre durante la vigencia del matrimonio se dividen mitad y mitad. En la unión convivencial rige el principio 'lo tuyo es tuyo y lo mío es mío'. Todo lo demás va a ser una cuestión probatoria en la Justicia".

Frente a esa situación, Pronotto siempre destaca que deben inscribirse los bienes a nombre de las dos personas.

Por otro lado, al momento de la muerte de la pareja, el conviviente no hereda, mientras que el cónyuge es un heredero forzoso que concurre tanto con los ascendientes como los descendientes. "Se ven muchas injusticias en la realidad, porque personas que han convivido 40 años se encuentran que los bienes no están a su nombre, entonces no saben dónde ir a vivir", remarca la profesional.

"Ahí la ley tiene algo interesante porque se puede establecer un derecho de habitación, de manera gratuita, por dos años. En algunas situaciones hay herederos que han venido a reclamar los bienes y le han pedido a una señora que lleva 40 años allí que deje la casa", continúa Pronotto.

La especialista de Fundar explicó que si bien no existe "divorcio" para la unión convivencial sí se debe informar sobre el cese de la Unión Convivencial. "Por voluntad de ambos o unilateral. Solo hace falta que se comunique fehacientemente".

Por último, y en relación con las pensiones, remarcó que " se le reconoce al conviviente la posibilidad de tener la pensión del conviviente fallecido".

"Hay convivientes que tienen los años de convivencia que exige la ley, 5 o 2. Pero, ¿qué pasa? Por allí no han hecho el cambio de domicilio o no tienen esa Unión Convivencial registrada, entonces allí aparecen todos estos problemas al momento de que se otorgue la pensión", sostuvo.

