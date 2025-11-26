26 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 26 de noviembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este martes 25 de noviembre.

De 9 a 18 horas está habilitado el Paso Pehuenche.

De 9 a 18 horas está habilitado el Paso Pehuenche.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 16 de noviembre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 25 de noviembre
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 24 de noviembre

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9.00 a 18.00
  • Ingreso a Argentina: de 9.00 a 19.00

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 23 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy Sábado 22 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 21 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 20 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 19 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 18 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 17 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 16 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Muy caluroso y con tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre en Mendoza
El clima

Muy caluroso y con tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre en Mendoza

Las Más Leídas

Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Martín Antolín deberá pagar una fortuna por dar positivo en un control de alcoholemia. 
juicio abreviado

La justicia definió la multa y sanción para el concejal de San Rafael que manejaba ebrio

Te Puede Interesar

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes.
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Por Celeste Funes
La carga de pollo que fue incautada en General Alvear.
operativos contra el abigeato

Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén

Por Pablo Segura
Alerta dengue:  con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes. Imagen de archivo
Prevención

Alerta dengue: con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes

Por Natalia Mantineo